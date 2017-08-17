Школьных медиков учат распознавать энтеровирусы

Андрей Юровских прогнозирует следующий учебный год годом подъёма энтеровирусных инфекций. Фото: Павел Ворожцов

Перед началом нового учебного года санитарные врачи проводят учёбу для медработников, чтобы они смогли не допускать в детский коллектив школьников, больных турецким вирусом Коксаки.

День знаний означает не только начало учебного года, но и возвращение детей с разных мест отдыха. Помимо приятных воспоминаний, они привозят с собой и энтеровирусы — в том числе очень заразный Коксаки из Турции. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрея Юровских, цикличность энтеровирусных инфекций для Свердловского региона составляет четыре-пять лет. Последний пик этих болезней пришёлся на 2013 год, так что 2017-й вполне может стать новым пиком вспышки энтеровирусов. Причём подъём их распространения начинается как раз в августе-сентябре, когда заканчиваются каникулы в школах.

В отличие от кишечных инфекций энтеровирусы имеют больше каналов передачи болезни: вода, пища, предметы обихода и воздух — шанс подхватить именно эту заразу у детей выше. С июня на Среднем Урале уже зафиксированы четыре вспышки заболеваемости разными энтеровирусными инфекциями в детских лагерях. По мнению Роспотребнадзора, причиной этого остаётся несоблюдение персоналом мер профилактики.

— В прошлом году в Свердловской области зарегистрировано 675 случаев заболевания энтеровирусами, 66 процентов из которых протекали в тяжёлой форме — в виде серозного менингита. Чтобы сократить дальнейшее распространение инфекции, Минздрав предложил усовершенствовать обучение медперсонала по выявлению заболеваний на ранней стадии — это позволит остановить распространение инфекции. Медперсоналу образовательных учреждений уже дано указание категорически не допускать заболевших энтеровирусом в коллектив — в том числе больных Коксаки. В случае проявления признаков болезни они обязаны будут изолировать его и проследить за дезинфекционными мероприятиями, — объясняет Андрей Юровских.

Сегодня очагом вируса Коксаки является Турция. Роспотребнадзор усилил контроль за авиарейсами, прибывающими не только из неё, но и из других стран.

— В аэропорту Кольцово все прибывающие из-за границы, в том числе члены экипажа, проходят через тепловизионный контроль. Пока ни у кого повышение температуры не обнаружено.

Риск заразиться энтеровирусами есть у каждого.

— Пейте бутилированную или кипячёную воду. Соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки с мылом перед едой, после посещения туалета и по возвращении с улицы. Мойте фрукты и овощи. Постарайтесь не ходить в бассейны во время вспышки болезни. Избегайте контакта с заболевшими, — посоветовал Андрей Юровских.

Кстати Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запустило горячую телефонную линию, по которой сотрудники ответят на вопросы граждан о турецком вирусе Коксаки. Звонить можно по телефону: (343) 270–15–97.