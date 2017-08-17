Учителя переходят на учёбу по советским учебникам

Педагоги считают, что дети не читают непонятные учебники. В советских же книжках все тексты с объяснениями материала были изложены понятно. Фото: Алексей Кунилов

Перед началом нового учебного года выяснилось, что некоторые школы в Свердловской области намерены использовать в работе с учениками не современные школьные книги, а уже ставшие раритетом — те, что были выпущены из типографий 25 и 30 лет назад.

Жалобы родителей на непонятность учебников, по которым сегодня учатся школьники, стали общим местом. Коллега рассказывала, как однажды, пытаясь объяснить не понятое сыном правило по математике, трижды вслух прочитала текст параграфа. Но понять наукообразные формулировки, предназначенные для учеников начальной школы, это ей не помогло. Как и тот факт, что в школе она с лёгкостью постигала предметы на «4» и «5». Пришлось заводить текст правила в Интернет и искать объяснения в Сети. И что же? Оказалось, речь идёт о простейшем правиле, известном дословно с 9 лет: «От перемены мест слагаемых сумма не изменяется»… И это не анекдот! Случай из реальной жизни. Это как же надо было умудриться сделать непонятно сложным элементарное и простое? Увы, в современных учебниках подобное — не редкость, а правило.

— Даже взрослым с высшим образованием понять напечатанные в современных учебниках правила порой бывает трудно, — считает учитель начальных классов камышловской школы №8 Елена Попова. — А дети непонятное даже читать не будут: задачи решают по наитию, а если требуется выучить правило, то зубрят его без понимания. К сожалению, на качестве образования это сказывается плохо. В конце концов доверие к учебникам пропадает, и дети их даже открывать перестают.

Во многих школах малых населённых пунктов старинные советские учебники в реформенное время не выбросили — все эти годы они пылились в запасниках. Если в городских школах устаревшие книги сдавали в макулатуру, то в деревнях так относиться к книгам не привыкли: берегли на всякий случай. А теперь вот решили использовать.

— Старые учебники для старших классов наши выпускники до сих пор используют для подготовки к экзаменам, — признаётся библиотекарь камышловской школы №8 Анна Труфанова. — Место для хранения старых книг было, поэтому выбрасывать их никто не стал.

В 2015 году две школы в Новосибирске объявили о возврате к советским учебникам. В прошлом году объединение «Русская классическая школа» в Екатеринбурге призналось в использовании традиционных учебников. Этим летом школы №15 и №127 в Калуге официально заявили, что набирают первые классы, в которых учителя будут работать по советским книгам.

— Наши учителя и прежде опирались на советскую методику преподавания, что позволяло добиваться крепких знаний по русскому языку, математике и окружающему миру, — поясняет «ОГ» директор школы №15 Калуги Анна Федорчук. — В этом году мы провели собрание с родителями и решили, что использование советских учебников в работе не будем скрывать. Детям выдадим сохранившиеся в библиотеке учебники, тем более, что программа советской начальной школы по основным предметам вполне соответствует современной.

Пока случаи перехода на советские учебники единичны. Кроме того, пока речь идёт о возврате к традиционным учебникам именно для 1-х — 4-х классов. Педагоги поясняют, что именно в начальной школе закладывается основа не только знаний, но и в целом подхода к учебной деятельности.

Другое мнение Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 Талицкого ГО (посёлок Троицкий): — Я не считаю избыточную наукоёмкость и хаотичность современных учебников большой проблемой. И сегодня среди программ, которые предлагаются Министерством образования и науки РФ, есть те, где информация формулируется понятно и просто. Так, наши учителя выбрали наиболее приближённый к советским учебникам и программам вариант — «Школу России». Её так и называют — традиционной, поскольку учебники этой программы больше всего похожи на советские. В них также всё понятно, доступно объясняется, нет бессмысленной наукообразности и разнородности информации. Кто-то считает «Школу России» слишком простой, но для нас она стала компромиссным вариантом.