Общество 17 августа 2017, 20:14

Поисковики из Екатеринбурга подняли останки 39 солдат

В результате кропотливой работы над братским захоронением поисковики подняли останки 39 погибших солдат. Фото: Пресс-служба УрГПУ

В результате кропотливой работы над братским захоронением поисковики подняли останки 39 погибших солдат. Фото: Пресс-служба УрГПУ

Студенческий поисковый отряд «Стикс» Уральского государственного педагогического университета ведёт раскопки обнаруженной два года назад братской солдатской могилы.

В Выборгском районе Ленинградской области вместе с уральцами работают местные поисковики и из Татарстана. В братской могиле, которую обнаружили поисковики другого отряда — «Северный рубеж» в 2015 году, были захоронены военнослужащие Красной армии и мирные жители. Они погибли в боях за Выборг во время советско-финской войны в марте 1940-го и в начале Великой Отечественной войны в августе 1941 года. В 1942 году военнопленные и солдаты финской армии свозили сюда тела советских воинов. По предварительным оценкам, в братской могиле похоронены более тысячи человек.

В УрГПУ сообщают, что экспедиция поисковиков завершится 25 августа. В её финале, 24 числа, на воинском мемориале, который находится на четвёртом километре Выборгского шоссе под Санкт-Петербургом, поднятых бойцов торжественно захоронят.

  • Опубликовано в №151 от 18.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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