Ребёнок-инвалид смог получить свой паспорт на дому только после обращения к омбудсмену

Обычно всегда смешливый, Дима серьёзен как никогда. Фото: Виктор Вахрушев

Слов нет, некрасивая история случилась с оператором компьютерной вёрстки нашей редакции Ириной Ланских: в Управлении Федеральной миграционной службы Железнодорожного района Екатеринбурга наотрез отказались выехать к её 14-летнему сыну-инвалиду и вручить первый в его жизни паспорт.

Так и сказали — по закону положено вручать лично, привозите сына сюда. Неходячий? Можем и выехать, обеспечьте машиной. Нет машины — есть такси. Знакомые, друзья пусть помогут. В общем, ваши проблемы — смысл был такой.

И тогда Ирина записалась на приём к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

— В принципе, я могла бы и такси заказать, и помощников найти, да и в службе паллиативной помощи при детской больнице мне бы помогли, как всегда, — рассказывала нам позже Ирина. — Но я знаю многие семьи с детьми-инвалидами, где нет таких возможностей. Проблема требовала принципиального решения…

Татьяна Георгиевна выслушала Ирину и сказала: «Дам вам машину. А пожалуй, и сама съезжу, поздравлю Диму с первым его паспортом». Когда инспектор УФМС увидела, с кем она поедет вручать паспорт, ей стало, мягко говоря, очень грустно. И торжество началось с многословных и сбивчивых извинений, которые были приняты, а Дима был просто счастлив, и даже когда выяснилось, что в его новеньком паспорте перепутана дата рождения, он не расстроился. На другой день ему привезли правильный паспорт. И машина сразу нашлась. Более того, инспектор пообещала помочь в случае необходимости оформить и загранпаспорт.

А проблему действительно нужно решать — для всех семей с такими детьми. В сентябре в Екатеринбурге пройдёт первый Всемирный конгресс инвалидов. Люди приедут со всех концов планеты и смогут сравнить, насколько доступна среда обитания для инвалидов у них и у нас. Опять же пример Ирины: когда начала оформлять документы на паспорт, выяснилось, что фотограф из ателье на вызовы не ходит, а специальной такой службы нет. Пришлось организовывать выезд в ателье, самой Ирине уже не управиться — Дима довольно крупный мальчик.

Благополучно завершившемуся делу рады и Татьяна Мерзлякова (в центре), и Ирина Ланских (справа). Фото: Виктор Вахрушев

— У нас впервые было обращение в связи с выдачей паспорта инвалиду, — рассказала «ОГ» Татьяна Мерзлякова. — Мы пообщались на эту тему с начальником УФМС ГУВД области Ольгой Петровой, и она заверила, что произошло досадное недоразумение, и не от хорошей жизни — у инспекторов работы выше крыши и контингент специфический, но тем не менее в таких случаях инспекторы привозят документ на дом и впредь будут внимательнее относиться к заявителям с ограниченными возможностями. Гораздо больших упрёков заслуживают сотрудники минсоцполитики. Они должны знать о проблемах этой неполной семьи и помогать их решить — научить работать с социальным такси, рассказать о правах и льготах, помочь их оформить. Я написала министру социальной политики целое письмо на эту тему. К нам довольно часто обращаются родители детей-инвалидов. Проблемы в основном житейские, вполне решаемые — учителя отказываются от обучения на дому, медобслуживание хромает, управляющие компании пандусы не ставят. Мы сейчас с мэрией Екатеринбурга и министерством транспорта области начали приспосабливать пассажирское движение к потребностям людей с ограниченными возможностями. Идёт, допустим, автобус, а на нём специальная метка — низкопольный, инвалиды, готовьтесь к посадке. Начали оборудовать остановки аппаратурой голосовых сообщений о времени прибытия автобуса и так далее…

Мы давно работаем вместе с Ириной, и о том, как непросто ей одной воспитывать ребёнка-инвалида, конечно, знали. И попроси она в чём-то помочь, отказа бы не было. Но она не из тех людей, что перекладывают свои заботы на чужие плечи.

В отличие от некоторых.