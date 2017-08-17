Свердловская область подарила Минску памятник Владимиру Мулявину

Минский памятник Владимиру Мулявину сделан из уральской бронзы и весит около 800 килограммов. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня в Минске глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов торжественно открыли памятник основателю легендарного ВИА «Песняры» уроженцу Свердловска Владимиру Мулявину. Двухметровый монумент отлит уральскими мастерами на средства уральской компании «Ренова» и передан белорусской столице в дар.

Разговоры об этом памятнике шли больше десяти лет. По первоначальным планам скульптура должна была появиться в Минске ещё в январе 2006 года — к 65-летию со дня рождения Мулявина. Но этого по разным причинам не случилось, и первый памятник основателю «Песняров» поставили на его родине — в Екатеринбурге. Монумент работы белорусского скульптора Сергея Логвина был установлен перед ККТ «Космос» в октябре 2014 года.

Предполагалось, что спустя некоторое время точная копия екатеринбургского памятника появится и в Минске. Однако реализация проекта затянулась, а когда дело сдвинулось с мёртвой точки, выяснилось, что гипсовые формы логвинского монумента не сохранились. Поэтому в феврале этого года — во время визита в Белоруссию Евгения Куйвашева — решено было установить в Минске не дубль, а оригинальный памятник. Делать его пригласили тоже белоруса, но другого — Александра Кострюкова.

Кострюков знал Мулявина лично. Именно этот скульптор создал надгробие Песняра на Восточном кладбище Минска, а также мемориальную доску на доме по улице Леонида Беды, где жил музыкант. Перебрав несколько вариантов, Кострюков остановился на том, что Владимир Мулявин должен быть изображён в сценическом костюме и с электрогитарой в руках, но сидящим (в отличие от Екатеринбурга, где артист стоит).

— Музыкант как будто вспоминает о прошлом или задумывается о будущем, — пояснял художник свой замысел в одном из интервью.

Идею скульптора одобрила в своё время вдова Мулявина Светлана Пенкина, а также знакомые певца. В минской мастерской была сделана гипсовая форма, а в бронзе скульптуру изготовили специалисты свердловской литейной мастерской «Дубровин». Её директор Иван Дубровин в интервью сайту minsknews.by рассказал о некоторых моментах работы:

— Поскольку от Минска до Урала ехать далеко, то мы решили отливать монумент не дома, а поближе к Беларуси. Для этого арендовали цех в Смоленске. Работал коллектив из 5 человек — формовщиков и обработчиков. Обычно весь подобный процесс занимает не менее месяца, у нас же в запасе было всего около 2 недель. Чтобы уложиться в столь жёсткие сроки, работали по 16 часов в сутки. Но качеством довольны, всё получилось.

В Минске монумент музыканту установили на бульваре имени Владимира Мулявина — напротив Белорусской государственной филармонии, где уже почти полвека располагается «штаб-квартира» «Песняров». На постаменте размещена памятная табличка: «Великому песняру Беларуси, уральцу Владимиру Мулявину от жителей Свердловской области».

Деловая программа В ходе поездки в Минск Евгений Куйвашев провёл несколько деловых встреч, где обозначил ключевые направления сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Беларусь. Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом хотят восстановить. Предложение главы региона поддержал временный поверенный в делах Посольства РФ в республике Вадим Гусев. На Среднем Урале может быть локализовано производство двигателей для Минского автозавода. С таким предложением к врио губернатора во время рабочей встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым обратился директор МАЗа Дмитрий Катеринич. Сельхозтехнику из Белоруссии планируют использовать в свердловских хозяйствах, заявил министр АПК и продовольствия области Дмитрий Дегтярёв, находившийся в свердловской делегации.