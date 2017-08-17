На Свердловскую железную дорогу привезли румынский локомотив

Фото: Ярослав Игоревич

Депо Свердловской детской железной дороги пополнилось тепловозом из Румынии 1980 года выпуска. Локомотив L45H (Т48–001) предназначен для обслуживания пассажирских и грузовых поездов на узкоколейках. Такая модель была популярна в 1960–1980-х годах и выпускалась в Бухаресте. Всего их было построено 334 единицы. Сейчас приобретённый тепловоз проходит техническое обслуживание — его подкрашивают, немного ремонтируют. Месяца через два у детей появится возможность заглянуть внутрь локомотива и изучить его особенности, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловской железной дороги.