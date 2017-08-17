Общество 17 августа 2017, 19:01

На Свердловскую железную дорогу привезли румынский локомотив

Анастасия Норина
Фото: Ярослав Игоревич

Фото: Ярослав Игоревич

Депо Свердловской детской железной дороги пополнилось тепловозом из Румынии 1980 года выпуска. Локомотив L45H (Т48–001) предназначен для обслуживания пассажирских и грузовых поездов на узкоколейках. Такая модель была популярна в 1960–1980-х годах и выпускалась в Бухаресте. Всего их было построено 334 единицы. Сейчас приобретённый тепловоз проходит техническое обслуживание — его подкрашивают, немного ремонтируют. Месяца через два у детей появится возможность заглянуть внутрь локомотива и изучить его особенности, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловской железной дороги.

  • Опубликовано в №151 от 18.08.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 августа)

Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые уральские курсанты. Все они были направлены на службу на знаменитых «катюшах». Фото: Неизвестный фотограф
Курсантов-артиллеристов поселили в бараках для заключённых

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»