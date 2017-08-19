Революционные авантюры происходят по общему сценарию. И никто не делает выводов

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Валерий Борисович Третьяков, пенсионер (род. в 1926 г.), г. Заречный:

— …Сижу у телевизора, смотрю торжества во Франции в честь Дня взятия Бастилии. Французы — великая нация даже в том, что ежегодно вспоминают революцию 1789 года. Не замалчивают этой страницы в собственной истории. Мы же в год 100-летия своей революции как-то стыдимся говорить о ней. А сколько аналогий и сколько поучительного!

И там, и у нас — попытка представителей третьего сословия провозгласить себя национальным собранием, клятвы на верность революции, создание Учредительного собрания и даже большой террор после…

Безусловно, были различия. 14 июля 1789 г. вооружённый народ взял Бастилию — крепость с многометровыми стенами, которую защищала гвардия. Во время штурма Зимнего дворца укрепления состояли из дровяных баррикад, которые защищал женский батальон. После взятия Бастилии начался большой террор: отрубили головы Людовику XVI и его жене Марии-Антуанетте (отличной семейной паре, верующим католикам), затем начали рубить головы всем подряд, в том числе самим революционерам, включая Робеспьера, инициатора большого террора. В нашей истории всё происходило по тому же сценарию — только большому террору предшествовали Гражданская война и интервенция, а Ленин и Троцкий на тот момент остались живы… Но частности, отдельные различия не меняют сути дела. Применительно к нашей стране я бы сказал так: «Революцию в России совершили солдаты, которым надоела война, и кучка авантюристов». Кучка авантюристов за почти полтора столетия до того определила и судьбу Франции.

Это были кровавые «авантюры» — вот за что прежде всего должны нести ответственность их организаторы. И вот какие уроки прежде всего надо извлекать желающим любого «нового переустройства мира». Да, у русской революции были несомненные приобретения — индустриализация, коллективизация (даже несмотря на «головокружение от успехов»), бесплатная медицина, всеобщее образование, 8-часовой рабочий день… Но какие масштабные и невосполнимые были утраты! Людские — прежде всего. В ходе революции и последующих событий пострадали офицеры (расстрел в Крыму), казаки и интеллигенция (изгнанные и вымирающие на чужбине), духовенство.

О последнем — особо, ведь вместе с духовенством мы утратили многое и в собственной духовности. В ходе революции мы истребили религиозные начала («десять заповедей»). Вместо них в статус мировоззренческих принципов и жизненных ценностей возвели «Краткий курс истории ВКП (б)», однако и его отмели за ненадобностью после перестройки 1986–1992 гг. И что «в остатке»? Подлинной духовностью и самобытностью народ наш сегодня не отмечен: мы продолжаем пребывать в погоне за западными ценностями. Восстановить религиозные основы в обществе тоже пока не удаётся. Очень точно и горько выразился однажды мой хороший знакомый: «Внучка закончила православную школу. Так вот, она оказалась сейчас даже большей атеисткой, чем я…».