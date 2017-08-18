Уральский маршрут для электробусов

Евгений Куйвашев за рулём белорусского электробуса. Фото: областной Департамент информационной политики

Возможно, в будущем у нас появится новый вид транспорта — электробус. На просторах Евразийского экономического союза их уже производят в Республике Беларусь. В ходе своего рабочего визита в Минск врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с руководством компании «Белкоммунмаш», выпускающей такие машины, о сотрудничестве.

Речь идёт не только о возможных поставках, но и о локализации производства электротранспорта в Свердловской области. Евгений Куйвашев и члены свердловской делегации 17 августа посетили производственную площадку «Белкоммунмаша». После экскурсии, которую провёл гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Владимир Король, Евгений Куйвашев проехал в пассажирском салоне электробуса Е433 Vitovt Max Electro. Глава Среднего Урала высоко оценил качество техники, отметив, что за таким транспортом — будущее.

В ходе рабочего визита в Белоруссию врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с руководством компании «Белкоммунмаш», выпускающей такие машины, о сотрудничестве

Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим. Его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области, — сказал Евгений Куйвашев.

Электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Он оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Использование суперконденсаторов позволяет упростить зарядку батарей, давая при этом максимальный ток зарядки, они не теряют своих качеств даже после сотен тысяч циклов заряда и разряда, могут работать как при низких, так и при высоких температурах. В Минске регулярная эксплуатация электробусов началась с 12 апреля этого года, в рейсы выходят 20 машин. Используются на маршрутах длиной 10–12 километров. Заряжаются машины на конечных остановках в течение 5–7 минут. А можно ли их использовать на более протяжённых маршрутах, учитывая размеры Екатеринбурга, и увеличится ли при этом время зарядки? На эти вопросы корреспондента «ОГ» ответил главный конструктор «Белкоммунмаша» Олег Быцко:

— У нас в Минске работает сочленённая версия электробуса вместимостью 153 человека. Если надо проезжать более длинный маршрут, соответственно, батарея будет устанавливаться большей ёмкости, но пассажировместимость уменьшится. Возрастёт ли время зарядки? Если длиннее маршрут, больше суперконденсаторов, дольше должна идти и зарядка. Но если у энергетиков есть возможность дать большую мощность тока при зарядке, то время её практически не увеличится, — сказал он.

По его словам, аналоги белорусским электробусам в массовом исполнении выпускают только в Китае и США. К белорусской новинке уже проявляют интерес другие российские мегаполисы. Стоимость электробуса, как сказал Олег Быцко, не дороже современного трамвая.