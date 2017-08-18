Рост цен на товары для школьников превышает инфляцию

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в этом году собрать ребёнка в школу дороже в среднем на 6-13 процентов, чем в прошлом году. Фото: Дарья Белоусова

Минэкономразвития РФ отметило, что ранцы за год стали дороже на 13 процентов, а учебники — на 10 процентов.

Одежда для школьников также растёт в цене быстрее, чем другие товары в стране — на 6–10 процентов за год. При этом специалисты отмечают, что темпы подорожания постепенно снижаются — в прежние годы рост цен на школьную линейку детских товаров был быстрее. Между тем только в июле некоторые товары для школьников стали стоить на 6–13 процентов дороже, чем год назад. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская цена рюкзака для школьников в июле составила 1 777 рублей — дороже, чем год назад, примерно на 180 рублей. Учебные пособия стоили в среднем в июле по 394 рубля — дороже прошлогодних на 40 рублей.

Значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю почти на 70 рублей. На 10 процентов прибавили в цене спортивные костюмы — теперь они стоят 1 726 рублей. На восемь процентов подорожали брюки из полушерстяных тканей (до 1 335 рублей), блузки (до 1 106 рублей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7 процентов — до 1 560 рублей и 1 124 рублей соответственно.