В столице Урала открыли обновлённую гимназию №39

На реконструкцию гимназии №39 потратили 596 миллионов рублей. Фото: Лариса Хайдаршина

Гимназии № 39 в Екатеринбурге уже 75 лет, старое здание пришло в полную негодность - его пришлось полностью демонтировать, а на его месте по улице Союзной, 26 возвели за два года новое.

Гимназия №39 славится углублённым изучением французского языка. 1 сентября новое здание образовательного учреждения откроет свои двери для 550 школьников, которые будут учиться в одну смену. Для гимназистов построили два спортзала и даже обустроили зону релаксации с диванами.

Просторный гардероб разбит на отдельные запираемые модули, в каждом из которых будет храниться одежда конкретного школьного класса.

Перед входом в столовую установлена умывальники и удобные электросушилки для рук.

Школьная столовая вмещает одновременно 6-8 классов

Гимназия стала настолько большой, что в ней оборудовали навигацию.

— В школу завезли новое оборудование. Все наши кабинеты оснащены электронными замками, попасть внутрь можно с помощью карточек, которые будут храниться у учителей. Появился мультимедийный класс, где будут проводиться вебинары с нашими партнёрами из Франции, — рассказала директор гимназии Наталья Стихина.

По словам сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, благодаря муниципальной программе в 2017 году в городе появится 3000 дополнительных мест для школьников. Помимо гимназии №39, в этом году откроется школа №25 в Мичуринском микрорайоне и второе здание школы №23 в Академическом. Ещё до 2018 года планируется закончить реконструкцию трёх зданий начальных школ.

Просторные учебные кабинеты имеют современное оборудование.

На открытии нового здания гимназии школьники исполнили песню на французском языке...

... и показали несколько танцевальных номеров