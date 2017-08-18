Долгострой в «Бухте Квинс» сдадут в сентябре

Строительные работы завершены, ведётся подготовка к вводу дома в эксплуатацию. Фото: Павел Ворожцов

В пятницу министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков посетил коттеджный посёлок «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Глава ведомства лично ознакомился с ходом работ на объекте и осмотрел квартиры, которые застройщик планирует передать пайщикам.

Строительство посёлка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. К 2013 году из-за нехватки собранных средств работы на объекте были временно при-остановлены. Постановлением правительства области строительство было взято на контроль в 2015 году, тогда же работы частично возобновились, а в январе этого года оно вышло на завершающую стадию.

— Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Критичных моментов, которые бы препятствовали этому, я не заметил. Будем изучать документацию, если у специалистов появятся вопросы, они будут заданы застройщику. Причин для срыва нет. Приблизительный срок сдачи: конец сентября — начало октября, — заявил Михаил Волков.

17 августа, по информации Следственного комитета РФ по Свердловской области, местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года екатеринбуржец совместно с двумя другими обвиняемыми, действуя по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путём зло-употребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». По информации СК РФ, от указанных преступных действий причинён ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Подтвердить то, что этим местным жителем является бард Александр Новиков, в следственном комитете отказались. Тем не менее год рождения сходится.