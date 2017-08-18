Общество 18 августа 2017, 18:12

После публикации «ОГ» в домах Екатеринбурга включили горячую воду

Сразу в нескольких районах в четверг появилась горячая вода, которую отключили в начале недели на время проведения ремонтных работ. Как сообщают читатели «ОГ», горячее водоснабжение восстановлено в Чкаловском и Ленинском районах, а также в районе ЖБИ.

Напомним, накануне в «ОГ» вышел материал с заголовком «Накануне Дня города у большей части жителей уральской столицы отключили горячую воду», где журналисты попытались разобраться в причинах отключения ГВС в нескольких районах города. Планово с 12 по 24 августа горячее водоснабжение было ограничено в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый и в городе Берёзовском. Внеплановое отключение произошло в Верх-Исетском и Железнодорожном районах, на Ботанике и на ЖБИ. Остаётся только надеяться, что после Дня города подача воды не прекратится.

  • Опубликовано в №152 от 19.08.2017
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