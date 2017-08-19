О чём рассказали обломки самолёта?

Место, где разбился самолёт — сплошные камни да лес. И только по этому ордену удалось установить, кто летел на самолёте. Фото: Ассоциация Возрождение

В 2015 году в Нижнетагильский поисковый отряд «Соболь» обратился турист-велосипедист и сообщил, что в районе горы Старик-Камень он наткнулся на обломки самолёта, похоже, времён войны.

Летом того же года два отряда — «Соболь» из Нижнего Тагила и «Держава» из Невьянска — отправились в поиск. Место, где упал самолёт, довольно глухое — скалы, лес, нет ни дорог, ни тропинок.

На месте крушения самолёта были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки, гильзы от сигнальной ракетницы, а также инструменты, пуговицы, монеты 1939 года и… фрагменты человеческих останков.

В ходе архивного поиска по номерам на двигателях удалось установить марку самолёта — оказалось, это советский самолёт Ли-2. Но ни в архивах регионального Управления ФСБ, ни в Центральном архиве Министерства обороны дополнительных данных по разбившемуся самолёту не оказалось.

В мае 2017 года разведке поискового отряда «Держава» посчастливилось обнаружить на камне под мхом орден Ленина. И история с разбившимся самолётом сразу обрела другие очертания. По номеру в отделе наград администрации Президента РФ установили, что он принадлежит легендарному директору Воронежского авиазавода № 18 Матвею Борисовичу Шенкману. Именно здесь первыми наладили производство штурмовиков Ил-2, его ещё называли «летающим танком». Удалось даже найти аварийный акт на это крушение, который оказался в… Минэкономразвития РФ.

По этому ордену и определили, кто летел на разбившемся в 1942 году под Нижним Тагилом самолёте - директор Воронежского авиастроительного завода Матвей Шенкман. Фото: Ассоциация Возрождение

Согласно нему, заводской самолёт вылетел из Куйбышева утром 12 мая 1942 года, хотя заявка на полёт была на 13 мая. Последний выход на связь с заводом состоялся близ Красноуфимска, где была хорошая погода. А ближе к Нижнему Тагилу она испортилась, облачность была на высоте 30–50 метров, а самолёт шёл на высоте 700 метров. Высота горы Шайтан — 748 метров. В неё и врезался самолёт. Лётчик пытался избежать крушения набором высоты и виражом направо, но не удалось. Кроме Шенкмана, которого буквально разорвало на куски, в самолёте был ещё и замглавного инженера Львов, его тело нашли в 50 метрах от обломков самолёта. Неудивительно, что всё это засекретили, потому и не могли ничего найти в архивах. Местная диспетчерская служба даже не знала, что в её зоне кто-то летит.

— У нас ещё очень много вопросов по этой аварии, — рассказала «ОГ» руководитель поискового отряда «Соболь» Александра Ванюкова. — В акте указано, что составлена схема расположения трупов с фотографиями, но в архивном деле этого нет. Есть сомнения: а забирали ли вообще тела и кто же похоронен в Самаре? В этом году мы выедем на место крушения 22 августа уже сборным отрядом, к нам присоединятся поисковики из Верхней Салды, Самары и Кургана. Будем искать останки, поднимать детали. А вот двигатели вытащить пока не представляется возможным. У отдела наград есть намерение вручить орден родственникам Шенкмана, его жена и дочь вскоре после войны уехали в Израиль, и пока никого найти не удалось…

Приведём только один эпизод из жизни Матвея Шенкмана. Сталин был очень недоволен темпами производства штурмовиков (один самолёт в сутки) и отправил телеграмму Шенкману с советом не испытывать терпение Ставки Верховного командования. Другой бы спрятал эту телеграмму подальше в сейф и никому не показывал. А Шенкман распорядился распечатать её, и такую своеобразную листовку вручали каждому на проходной. Через неделю стали выпускать по три самолёта в сутки…