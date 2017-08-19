Жители Екатеринбурга о том, за что они любят свой город

Фото: Александр Исаков

Екатеринбургу — 294 года. Сегодня это современный красивый город, один из крупнейших в России промышленных, деловых, культурных центров с завидной динамикой развития и инвестиционной привлекательностью. Мы спросили жителей столицы Урала, за что они любят город и чего, по их мнению, Екатеринбургу не хватает для процветания?

Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области:

— Уважаемые екатеринбуржцы! От всей души поздравляю вас с Днём города!

В этот день мы вновь вспомним о том, как из завода-крепости на берегах Исети вырос крупнейший центр России. Мы вспомним слова, сказанные нашим прославленным земляком Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком: «По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке, и мы позволяем перенести это сравнение на Екатеринбург, который в ряду других русских городов занял, с первого дня своего появления на божий свет, совершенно исключительное место». Мы вспомним эти слова и согласимся с ними: да, Екатеринбург — уникальный город, со своим характером, обаянием и неповторимым обликом.

Город, сочетающий в себе мощное индустриальное начало, богатые политические, культурные, научные традиции, сегодня развивается как современный мегаполис, удобный и комфортный для жизни.

Опираясь на славные традиции, город стремится к новым вершинам — ежегодно принимает главную промышленную выставку России ИННОПРОМ, готовится к матчам чемпионата мира по футболу, является кандидатом на право проведения в 2025 году Всемирной выставки — символа индустриализации, инновационного развития, технологического и интеллектуального прогресса.

Екатеринбург — ключевое звено развития Свердловской области, реализации нашей программы «Пятилетка развития», цель которой — добиться высокого качества жизни уральцев, вывести регион в число российских лидеров.

Уважаемые екатеринбуржцы! Из поколения в поколение вы передаёте свои лучшие качества: стойкость и трудолюбие, гостеприимство и душевность. Уверен, благодаря этому уральская земля не оскудеет талантами, будет и впредь процветать. Счастья вам, крепкого здоровья, исполнения всех планов!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания:

— Я люблю Екатеринбург за его масштабность, за его устремлённость в будущее. Сегодня трудно поверить, что город был построен как крепость-завод — такой яркой и самобытной архитектурой он отличается. Каждый гость из другого региона или государства найдёт в Екатеринбурге интересный маршрут, чем бы он ни увлекался — историей или архитектурой, свои точки притяжения у поклонников живописи, свои — у фанатов уличного искусства. Мы гордимся нашими предприятиями, научными и учебными заведениями, музеями, театрами. Здесь престижно работать и очень интересно жить.

Не случайно Екатеринбург сегодня лидирует среди российских городов по инвестиционной привлекательности, а по количеству дипломатических миссий занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно растёт интерес туристов к столице Среднего Урала.

Меня радует рост количества студентов — молодёжь генерирует не только новые идеи, прорывные проекты, она заряжает всё особой энергией, энергией будущего. Думаю, именно потому так быстро растёт и так динамично развивается столица Урала.

В Екатеринбурге созданы условия для полноценной жизни. В каждом районе в шаговой доступности — современные медицинские учреждения, школы и детские сады, прекрасные спортивные сооружения и досуговые центры, и они все разные по архитектуре, цветовым решениям, как будто районы соревнуются между собой, кто ярче и интереснее.

И всё же именно люди — талантливые, трудолюбивые, радушные — были и остаются главным богатством города. Именно сами екатеринбуржцы прославляют родной город своими достижениями и успехами, делают его красивым и интересным.

Станислав ЕРЁМИН, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр по баскетболу:

— В Свердловске я родился и вырос, здесь начал играть в баскетбол за команду «Уралмаш». Здесь добился первых успехов, первого признания. Так сложилась жизнь, что я жил в разных городах и странах, но где бы я ни был, всегда считал себя уральцем. И с большим удовольствием вернулся сейчас в родной город — третий год я живу и работаю в Екатеринбурге.

Я действительно очень люблю этот город, после долгой разлуки особенно остро вижу, что он стал сейчас намного красивее. Часто гуляю в центре города — по Плотинке, у Храма Вознесения Господня — какие-то намоленные, удивительно светлые места, где как будто заряжаешься жизненными силами.

Мне бы хотелось, чтобы город становился богаче, чтобы люди были ещё более доброжелательными друг к другу. Чтобы развивался в Екатеринбурге спорт, в том числе и мой любимый баскетбол.

Михаил ЗУБАРЕВ, председатель комиссии по символам Законодательного собрания:

— Свердловск — это моя Родина, и я его люблю. За что? Просто за то, что он есть. Здесь я родился, вырос, здесь живут мои близкие. Здесь свой воздух, своя атмосфера. По служебным делам мне много приходится ездить по области, особенно по территории своего Асбестовского избирательного округа. Сухой Лог, Асбест, Рефтинский, Малышева, Реж — для меня давно свои города, каждая улица, каждый поворот и перекрёсток мне знакомы. Но когда возвращаешься домой, испытываешь особое состояние.

Свердловск конца восьмидесятых и Екатеринбург сегодняшний — это разные города. Конечно, есть незыблемые культовые объекты, которые ассоциируются исключительно со Свердловском, такие как Плотинка, Капсула времени в Историческом сквере, здание администрации города, Дом Севастьянова, главный корпус УПИ (ныне УрФУ), Главпочтамт.

Помню, лет в тринадцать мы с мальчишками чуть ли не каждый день мотались на велосипедах с ВИЗа на Плотинку, чтобы посмотреть, как площадь Труда реконструируют. Соберёмся гурьбой и едем через весь город, каждый раз новым маршрутом.

Радует, что город меняется. Уже сложно представить, что совсем недавно не было видимого отовсюду красивого здания центра «Высоцкий», Храма-на-Крови, здания Заксобрания, Ельцин Центра. Город растёт. Хочется, чтобы у каждого жителя Екатеринбурга была интересная высокооплачиваемая работа и нормальное жильё, куда хотелось бы вернуться после трудового дня, чтобы каждому ребёнку было гарантировано место в детском саду и школе.

В День города, если не уеду в округ, по традиции пойдём с женой гулять по центру, по любимой Плотинке и обязательно посмотрим с крыльца здания Заксобрания праздничный салют.

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам:

— Я родился, учился, живу и работаю в родном городе Екатеринбурге и считаю, что это лучший город Российской Федерации.

Есть несколько мест, которые мне дороги с самого детства. Например, улица Лермонтова. Она совсем маленькая, в несколько домов, в том числе под номером 19, которого уже нет. В его подвале жили мы — папа, мама и я. На этой улице прошло моё бесшабашное счастливое детство, типичное для советской детворы: с войнушками, играми, шалостями, нырянием в холодном пруду на спор за папироску.

Наша улица была очень дружной. Все, от мала до велика, пацаны и девчонки, зимой строили горки, летом содержали и поддерживали своими силами спортивную площадку, где взрослые играли в волейбол, а пацаны гоняли футбольный мяч.

ВИЗ — особая страница моей жизни. Здесь, на металлургическом заводе, честно пройден путь от рабочего до руководителя. Обожаю мощь и дыхание нашего промышленного работящего города! Более тринадцати лет был главой администрации Верх-Исетского района. Мы во многом были первыми. В 70-е годы первыми в Свердловске начали комплексную застройку микрорайонов, со школами, детскими садами, зонами отдыха, транспортными развязками и парковками. Мы одними из первых открыли крупный универсам на улице Крауля. Наш Дом актёра славился знаменитыми новогодними «Ёлками госпожи Тупиковой», и я рад, что традиция жива по сей день.

Чего не хватает городу? Глубоко убеждён, что надо строить метрополитен. Связка север—юг есть, а запад—восток — нет. Надо делать, а потом замкнуть на большое кольцо. И город будет совершенно другой! Прежде всего — разгруженный от пробок.

Ко мне недавно приезжал давний друг из Италии. Я показал ему центр города, Храм-на Крови, свозил на уникальное место — стелу «Европа-Азия», мемориал жертвам политических репрессий на Московском тракте, показал Оперный театр, Театр музкомедии. Он был в диком восторге. А когда увидел с Макаровского моста городской пруд, окружённый современными стильными зданиями, и плотину, был просто ошеломлён красотой.

Ирина ЕРМОЛОВА, артистка Свердловского театра драмы, заслуженная артистка Российской Федерации:

— Я люблю Екатеринбург за то, что он любит меня. Хотя полюбила я его как-то незаметно, это не произошло в одночасье. Изначально у нас были очень тяжёлые взаимоотношения. Я приехала из Пермского края, поступила в театральный институт, и примерно месяц у меня не было жилья. Приходилось ночевать то у одних знакомых, то у других, и даже спала на вокзале. Потом заболела, лежала в больнице, и о любви к городу, конечно, говорить не приходилось. Потом я вышла на любимую работу, и постепенно наши отношения начали выстраиваться, а потом мы полюбили друг друга.

Сейчас я понимаю, что он мне родной, хоть родом я из Соликамска, но большую часть жизни прожила здесь. Люблю его по всем параметрам — от размера (не очень большой, но и не маленький) до характера. Я много где была, и такого характера нет нигде. Он мне подходит. Мне нравится бывать в районе ВИЗа, где я живу. Тут есть хорошие парки для прогулок с ребёнком. Конечно, люблю набережную у Театра драмы. Всегда приятно там просто побродить и подумать… И хотя в минуты слабости иногда хочу сменить город, но понимаю, что на самом деле я здесь счастлива.