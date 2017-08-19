День города в Екатеринбурге

В церемонии открытия празднования Дня города приняли участие тысячи горожан. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге полным ходом идет празднование Дня города. Старт тожественным мероприятиям, приуроченным к 294-летию уральской столицы, был дан в 10:00 на площади 1905 года. Здесь врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и другими официальным лицами торжественно подняли флаг культурной программы Дня города.

Виталий Волович помогает нести флаг Дня города. Фото: Павел Ворожцов

После церемонии, Евгений Куйвашев вместе с председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной, сенаторами Аркадием Чернецким и Эдуардом Росселем понаблюдали за финишем спортсменок на открытом чемпионате и первенстве по лыжероллерному спорту.

Горожане угощают первых лиц города и области на Октябрьской площади. Фото: Павел Ворожцов

Врио губернатора и глава администрации Екатеринбурга на празднике цветов. Фото: Павел Ворожцов

Ни минуты покоя: Евгений Куйвашев и здесь что-то подписывает. Фото: Павел Ворожцов

Выставка ретро-автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

Следующим пунктом стал праздник цветов в сквере на Октябрьской площади. Вместе с горожанами Евгений Куйвашев оценил экспозиции всех районов и отправился на выставку ретро-автомобилей, которая проходит на проспекте Ленина.

Евгения Куйвашева и других первых лиц Екатеринбурга и области у памятника основателям встречала и рота почетного караула. Фото: Павел Ворожцов

Красные гвоздики к монументу Татищеву и Де Генину несет Людмила Бабушкина. Фото: Павел Ворожцов

Евгений Куйвашев и Александр Якоб возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

После выставки машин глава региона по доброй традиции возложил красные гвоздики к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. У монумента Евгения Куйвашева и других первых лиц Екатеринбурга и области встречал оркестр штаба Центрального военного округа и рота почетного караула.

Городская свадьба! Фото: Павел Ворожцов

Среди молодоженов по традиции разыгрывали квартиру. Фото: Павел Ворожцов

Затем была Городская Свадьба. Среди молодоженов по традиции разыграли квартиру. Жилье в новостройке на Вторчермете получили Иван и Евгения Яночкины.

Гостей Дня города поздравили участники V Международного фестиваля духовых оркестров. Фото: Павел Ворожцов

На площади 1905 года нашлось место и для финтов юных футболистов. Фото: Павел Ворожцов