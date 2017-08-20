«Чайфы» и объёмный салют с отмели: в Екатеринбурге завершилось празднование Дня города

Не успели екатеринбуржцы доплясать под «чайфов», как на плотинке уже грянул салют. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершилось празднование 294-летия уральской столицы. Финальными аккордами Дня города стали концерт группы «Чайф» и красочный фейерверк.

Перед тем, как отправиться на излюбленные точки наблюдения за салютом, тысячи горожан собрались на площади 1905 года, чтобы послушать своих любимцев – группу «Чайф». Помимо Владимира Шахрина сотоварищи на концерте «Ural Music Night: избранное и неизданное» выступили «Курара», «Парад большой головы», оркестр «B-A-C-H», «Другой оркестр» и прочие исполнители. Не успели жители и гости уральской столицы доплясать под хиты «чайфов», как с плотинки послышались первые залпы праздничного фейерверка.

Фото: Павел Ворожцов

Владимир Шахрин поёт «Ой-йо»! Фото: Павел Ворожцов

А горожане ему подпевают! Фото: Павел Ворожцов

Помимо любимцев горожан - «Чайфов», выступали «Курара», «Парад большой головы», оркестр «B-A-C-H» и «Другой оркестр». Фото: Павел Ворожцов

В этом году огненное шоу началось в 22:30 и продолжалось около 15 минут. Горожане по традиции заняли самые удобные места – на набережной Городского пруда, на Метеогорке, на Вознесенской горке, у главного корпуса УрФУ, на Октябрьской площади и в Основинском парке. Благо, яркие всполохи салюта было отлично видно практически отовсюду.

Лучше всего фейерверк было видно с набережной городского пруда. Фото: Павел Ворожцов

Именно поэтому здесь было не протолкнуться! Фото: Павел Ворожцов

Это стало возможным во многом благодаря тому, что в этом году огненные фигуры взлетали в небо сразу с пяти точек. Воспользовавшись тем, что воду в городском пруду приспустили ради ремонта Макаровского моста, вдобавок к традиционному понтону, специалисты разместили на появившейся отмели две дополнительные точки запуска залпов, чтобы сделать шоу еще более красочным и объёмным. Пиротехническое шоу сопровождалось музыкальным — организаторы записали специальную партитуру и синхронизировали ее с выстрелами салюта.

В этом году салют пускали сразу с пяти точек. Фото: Павел Ворожцов

В общей сложности за четверть часа в небо над Екатеринбургом взлетели более двух с половиной тысяч залпов. Жители города по традиции с восторгом встречали каждый выстрел, благо в этом году салют на самом деле не подкачал!

Фото: Павел Ворожцов