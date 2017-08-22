Реальные пацаны: Автомеханик Серёга

Сергею МЕНЬШИКОВУ 25 лет. Он автомеханик в екатеринбургском автоцентре «ОКАМИ». Живёт в Первоуральске, откуда каждый день приезжает на работу в 7.20, «пораньше, чтобы без пробок». Машины — предмет его любви не только на работе. С ними он проводит выходные и отпуска и мечтает встретить девушку, которая вытащит его из гаража. Впрочем, он и там чувствует себя неплохо.

На странице «ВКонтакте» он Серёга Меньшиков. В сохранённых видео — ролики с дрифта, в статусе — философская мысль: «Если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, упустишь возможность жить здесь и сейчас». Наш разговор с Серёгой условно можно разделить на две части. Одна — за столом в переговорной автоцентра, вторая на парковке, где он показывает мне свою машину. Догадываетесь, где он был откровеннее?

«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабочих профессий. Все они делают нечто осязаемое и необходимое нам в жизни, экономике, промышленности. Мы спрашиваем их о работе и жизненных ценностях, отношении к деньгам и политике. Ранее в рубрике: Сварщик Женя с Уралмашзавода, Вальцовщик Стёпа из Тагила

— В «ОКАМИ» я работаю с 2014 года. Окончил Первоуральский металлургический колледж по автоспециальности. Первым рабочим местом был неофициальный сервис в Первоуральске. Там царила полная разруха. Ремзона состояла из двух подъёмников и ямы длиною во весь бокс. Яма осыпалась, инструментов толком не было. Да и я был салагой без опыта, — рассказывает Сергей и кладёт на стол руки, чёрные, в масле — настоящие руки автомеханика.

— Отмываются?

— Если только специальным гелем. Без него — с трудом.

Фото:Владимир Мартьянов

— Расскажи, когда появилась у тебя любовь к машинам?

— У отца моего друга была «копейка», он посадил нас как-то за руль на колени. Ноги не доставали до педалей, но рулить мне понравилось. Потом брату достался мотоцикл, и я с удовольствием в нём колупался. После техникума купил себе первую машину — «шестёрку». На ней изучал азы тюнинга. В течение нескольких лет я построил из карбюраторной классики турбоклассику, которая могла дать фору иномаркам. Когда-нибудь я хотел бы открыть своё тюниг-ателье. Сегодня каждый «школьник» готовит свои «Жигули» перед зимой. Я думаю, это будет пользоваться спросом.

— Сколько ты хотел бы зарабатывать?

— На данный момент хватило бы 60. Но пока я не близок ещё к этой планке. Нужно идти на следующий разряд, а для этого надо много знать, многому научиться.

Фото:Владимир Мартьянов

— Как ты относишься к мужчинам, которые не хотят водить машину?

— Автомобиль — это не только средство передвижения. Я считаю его своим другом, поэтому вкладываю в него душу. Кому-то действительно не нужна машина, например, человек работает в пределах города и ездит на метро или ходит пешком. Но вот что меня действительно удивляет — некоторые мужчины сами даже лампочку поменять не могут, приезжают за этим в сервис.

— Может, руки не оттуда растут?

— Думаю, просто лентяи.

Фото:Владимир Мартьянов

— Среди твоих друзей таких, как я понимаю, нет?

— Меня с моими друзьями объединил гараж. Сейчас мы собираем уже четвёртые «Жигули» на турбине. Когда я продал свой первый автомобиль, купил себе иномарку — Toyota Altezza. Потом мне стало скучно, и я купил ещё одну машину — снова «шестёрку».

— У тебя есть машина-мечта?

— Американский Dodge Challenger. Это мечта с детства, осуществимая, но очень дорогостоящая. У нас эту машину почти невозможно содержать.

Фото:Владимир Мартьянов

— Что тебе кажется самым сложным в работе с клиентами в автоцентре?

— Часто бывает так: люди приезжают, считая, что у них что-то стучит. Начинаешь смотреть — всё нормально. Раньше я много времени этому уделял — искал, слушал. В итоге проверяешь автомобиль полностью — и ничего нет. Люди просто перестраховываются, им что-то кажется. Такое бывает, когда водитель пересаживается с машины премиум-класса на авто классом пониже.

— Сейчас ты живёшь в Первоуральске. Есть желание переехать в Екатеринбург?

— Пока нет. Первоуральск, конечно, тоже город не ахти, но в муравейнике жить бы не хотелось. Честно говоря, мне ближе природа. Я бы купил дом, но пока финансы не позволяют.

Фото: Владимир Мартьянов

— Расскажи, как ты проводишь отпуск?

— Обычно скучно. Этот отпуск был рабочий. В свободное время хожу в тренажёрный зал или занимаюсь в гараже.

— Ты бывал за границей?

— К сожалению, пока нет. Дальше Сургута никуда не выезжал. Надо сделать паспорт и в следующий отпуск куда-нибудь поехать. Давно уже не отдыхал ни душой, ни телом.

— Давай небольшой блиц. Ты смотришь Ютьюб или телевизор?

— Ютьюб очень редко. По телевизору смотрю разве что сериалы по ТНТ. Мой папа смотрит все новости про политику. Я говорю: «Зачем ты смотришь? Всё равно там ничего не поменяешь». Надо, говорит, знать положение страны.

— Ты что-нибудь слышал про рэп-батлы?

— Нет, честно говоря.

— Есть в Екатеринбурге места, которые делают город приятным для его жителей?

— Люблю площадку около Храма-на-Крови.

Фото: Владимир Мартьянов

— К Ельцин Центру как относишься?

— Я там ещё не был.

— Современному молодому человеку нужен айфон, как ты думаешь?

— Считаю, это лишняя трата денег.

— Как ты обычно знакомишься с девушками?

— Обычно не знакомлюсь. Если только в одной компании с друзьями. А так, чтобы на улице — не подхожу.

— Какой должна быть девушка, чтобы тебе понравиться?

— В первую очередь женственной, не пацанкой, точно. А из качеств — всего понемногу: в меру умной, в меру ревнивой.

Фото: Владимир Мартьянов

— Чтобы ревновать к машинам?

— Иногда нужно дать пинка, чтобы вытащить меня из гаража.