Верховный суд разъяснил: за неоказанную услугу риелтору платить не нужно

Обещанный риелтером прелестный домик в деревне оказался староват и тесноват. Фото: Павел Ворожцов

Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое им решение не даст возможности фирмам, которые помогают людям приобрести или подобрать квартиры, дачи или участки, требовать с клиентов дополнительные деньги, сообщает «Российская газета».

Покупка недвижимости для каждого человека очень важное событие, к которому люди подходят с исключительной тщательностью и вниманием. Ситуация обостряется, когда клиенты, пересмотрев всё, от покупки отказываются, и за что тогда платить комиссионные? Риелторы же считают, что им за работу с проблемными клиентами всё равно надо заплатить. Если бывший клиент не спешит раскошелиться, точку в споре может поставить только суд.

История, которую изучал городской суд подмосковного Дмитрова, была достаточно типична. Некая фирма предъявила претензии гражданке, которая решила приобрести недвижимость. Был заключён договор «оказания услуг по покупке объекта недвижимого имущества». Выбирала дама долго, но ни один из предложенных вариантов ей в итоге не понравился. Риелторы выставили неустойку — иск в суд на 100 тысяч рублей. Городской суд в иске отказал. Пошла апелляция в областной суд, который встал на сторону риелторов. Клиентка обратилась в Верховный суд, и его вердикт был однозначен — хоть неустойка и предусмотрена договором, оплата неоказанной услуги незаконна.