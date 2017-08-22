Охотничий билет можно заказать на портале госуслуг

У каждого охотника должен быть билет федерального образца, а собаке никакие билеты не нужны. Фото: Станислав Богомолов

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ напоминает о возможности получить охотничий билет единого федерального образца на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Услуга выдачи охотбилета стала доступна запуском интерактивной формы электронного заявления на ЕПГУ. Получить охотбилет можно бесплатно в течение пяти дней со дня регистрации заявления на ЕПГУ. Такой способ сейчас доступен в 45 регионах, в том числе и в Свердловской области.

По количеству выданных охотбилетов через ЕПГУ за последние два месяца лидируют Тульская область, Республика Татарстан, Московская Челябинская области, Республика Бурятия. Чтобы получить охотничий билет единого федерального образца, необходимо заполнить заявление в электронном виде, дождаться результатов его проверки, после чего забрать лично. Кстати, в минувшую субботу была открыта осенняя охота на водоплавающую и боровую дичь — самая массовая и популярная среди 90 тысяч охотников Свердловской области. Охоту открыли без происшествий.