Евгений Куйвашев вручил государственные награды

Татьяна Мерзлякова поблагодарила Евгения Куйвашева за награду и плодотворную совместную работу на благо жителей области. Фото: Владимир Мартьянов

Среди 31 награждённого — рабочие ведущих предприятий Среднего Урала: ЕВРАЗ-НТМК, комбината «Уралэлектромедь», Синарского трубного завода и других; педагоги, медики.

Простые рабочие специальности: слесарь-ремонтник, электрик, огнеупорщик, резчик, плавильщик, кузнец. А награды серьёзные — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный энергетик», «Заслуженный работник здравоохранения».

В производственном блоке, наособицу, конечно, теперь уже кавалер ордена Дружбы, начальник автотранспортного цеха комбината «Уралэлектромедь» Фарит Хафизов. Это в его цехе появился участок реставрации старинной и военной автотехники — без преувеличения можно сказать, детище Фарита Миннихановича. Через этот участок прошли все 250 уникальных экспонатов отечественных и зарубежных автомобилей, танков и даже паровозов знаменитого музея военной автомобильной, бронетанковой и другой техники в Верхней Пышме.

Председатель Совета Свердловского областного отделения комитета ветеранов подразделений особого риска Владимир Чащин награждён медалью «Памяти героев Отечества».

Среди награждённых немало хорошо известных в области и стране достойных людей. Так, звания «Почётный гражданин Свердловской области» удостоены Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заслуженный мастер спорта России по альпинизму Евгений Виноградский, семикратный чемпион СССР, четырёхкратный чемпион России, пятикратный восходитель на высочайшую вершину мира Эверест.

Директор муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Николай Салманов награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени». «Областная газета» недавно писала об этом интереснейшем музее и о самом ветеране-афганце. Впрочем, как и о многих других героях прошедшей церемонии.