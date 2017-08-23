Верховный суд разъяснил, что такое ДТП

Фото: Александр Зайцев

Интересное и неожиданное для автомобилистов решение принял Верховный суд.

Рассматривалась забавная история. Некий водитель в Тыве ехал, и у него пробило колесо. Поставил запаску, но, видимо, не дотянул болты, и через некоторое время колесо отвалилось. Позвонил племяннику, чтобы тот привёз колесо и забрал машину. С горя выпил бутылку пива. Проезжавший мимо инспектор ДПС остановился, уловил запах и составил протокол. Мировой судья его решение поддержал, назначил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Конечно, управлять автомобилем после употребления спиртных напитков нельзя. Нельзя также выпивать после аварии или после того, как инспектор остановил на дороге и до того, как инспектор проверил водителя. За любое из этих нарушений грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Именно за это и был наказан житель Тывы штрафом и лишением прав на полтора года.

Но ведь не было ни ДТП, ни езды в нетрезвом состоянии. И Верховный суд подробно объяснил, что не каждое событие на дороге — это дорожно-транспортное происшествие. Причинён ущерб чужому имуществу, будь то машина или фонарный столб — это ДТП. Улетел в кювет, не справившись с управлением, повредил только свою машину — это не ДТП.