«Ключи били, теперь — болотина»

Галина Мазунина: «В этом месте когда-то били ключи». Фото: Владимир Мартьянов

Почти десять лет в селе Бруснятское Белоярского городского округа местный коллектор жидких бытовых отходов не справляется с увеличивающимися канализационными стоками. Зловонная жижа попадает в местную речку Каменку. В начале августа переполнился не только сам коллектор, но и чаша терпения жителей, которые страдают от этого. Состоялся сельский сход, на нём представители МУП «Белоярскспецавтотранс», которое занимается откачкой и вывозом сточных вод, предложили увеличить объём вывозимых жидких бытовых отходов. Большинство жителей отказалось, ситуация зашла в тупик.

Канализационный коллектор построили в селе Бруснятское ещё в советские годы, чтобы сельским жителям были доступны те же бытовые удобства, что и горожанам. Правда, очистные сооружения построить не успели, поэтому очистка канализационных стоков не производилась, их собирали в колодцах и периодически откачивали ассенизационными машинами. Так временная схема работы канализации стала постоянной. С годами всё это хозяйство пришло в упадок, крайний колодец для стоков, откуда производится их откачка, стал постоянно переполняться, отходы начали растекаться вокруг.

— У нас давно идёт перелив из канализации. Чтобы отвести эти стоки, несколько лет назад под дорогой даже проложили трубу, вырыли канаву, чтобы всё это текло дальше вниз. И вот теперь слив канализации идёт прямо через наш огород к речке. В огороде из-за этого уже картошку перестали садить, а вонь стоит такая, что дышать невозможно, особенно ночью. Куда я только ни обращалась — никакого толку. К Юдину (глава Белоярского городского округа. — Прим. авт.) прошлым летом ездила, и нынче 2 августа была у него на приёме, он говорит, что денег на ремонт канализации нет, — рассказывала жительница села Бруснятское Эльвира Кадырова.

Прорыть канаву для канализационных стоков к реке — странное решение проблемы. Но многие годы большинство живущих в селе это устраивало, ведь их дома находятся выше. Вдоль канавы сейчас вырос бурьян, водорослями и камышом заросло то место в реке, куда впадают зловонные отходы. У плотины, что расположена напротив этого места, разговорились с местной жительницей, пенсионеркой Галиной Филипповной Мазуниной, которая 40 лет проработала в совхозе «Белоярский».

— Тут мы воду брали когда-то, — показывает она то место, куда сейчас стекают канализационные стоки. — Такая замечательная вода была, ключи били, теперь — болотина и воды-то уже не видно, всё заросло.

Между тем ниже по течению Каменки расположены большое село Некрасово, деревня Измоденова, другие населённые пункты, река протекает через Каменск-Уральский и впадает в Исеть. Владимир Миронов, чей дом находится почти напротив зловонного колодца, рассказал, что сейчас ситуация более-менее пришла в норму, после жалоб жителей колодцу переполняться не дают, и даже в день нашего приезда в село с утра откачали три машины. Но надолго ли этого хватит?

— Короче, к вечеру опять всё наполнится. Завтра заново надо будет качать. И так каждый день, — говорит он.

Владимир Миронов: «Вот такой железкой закрыт сверху канализационный колодец, откуда ведётся откачка стоков». Фото: Владимир Мартьянов

На откачку стоков раскошеливаться приходится местным жителям, и многие этим недовольны. Так, на прошедшем недавно сельском сходе руководство МУП «Белоярскспецавтотранс» предложило сельчанам нарастить откачку сточных вод, но те отказались заключать договоры на увеличение вывоза жидких бытовых отходов.

— Если увеличить откачку — возрастёт и оплата этих услуг. Сейчас местные жители платят по 10 рублей с квадратного метра жилой площади, если увеличить вывоз канализационных стоков до объёмов, при которых яма перестала бы переполняться, то плата возрастёт до 20–30 рублей с квадратного метра, — говорит заместитель директора МУП «Белоярскспецавтотранс» Людмила Кокушкина.

Глава Бруснятской сельской управы Владимир Ляшенко пояснил:

— Сейчас же по закону за оказанные коммунальные услуги приходится платить в зависимости от занимаемых квадратных метров. А у нас в каждом доме по 70 квадратов, если каждый день откачивать канализацию — больше двух тысяч рублей в месяц выйдет. А если там пенсионеры одинокие живут? Вот население и не хочет платить.

По его словам, канализация является муниципальным имуществом и находится на балансе местной управляющей компании МУП «Новые технологии». Но там ответили, что не имеют к этому хозяйству никакого отношения. Складывается впечатление, что заниматься этой проблемой никто не хочет. Конечно, о строительстве очистных сооружений сельчане уже и не мечтают, но как сделать так, чтобы хоть стоки не попадали в реку?

— Там просто разрушен колодец, нужно его переделывать, промывать или прочищать, но никто за это не берётся, — считает Людмила Кокушкина.

У Владимира Ляшенко мнение иное:

— Не ремонтировать надо, а качать. Но если постоянно качать, местные жители замучаются платить.

Получается тупик. Узнать мнение по этой проблеме у главы Белоярского городского округа Павла Юдина не удалось, несколько дней в ответ на наши звонки в его приёмную находились причины, чтобы с ним журналиста не соединять.