Барабанщики из Братства православных следопытов по традиции возглавляют крестные ходы в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

На XIII Съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, который только что закончил свою работу, большинство тем было посвящено работе с подростками: «Организация летнего досуга», «Братство православных следопытов», «Перспективы развития православного молодёжного движения»… Кульминация их — круглый стол на тему «Подростки на приходе. Детско-юношеские патриотические клубы».

В последние года два то и дело всплывают идеи о возрождении пионерии и организации Российского движения школьников. Реальных примеров по организации такого движения в уральских школах, правда, не видно. Очень похоже, разговоры остаются лишь разговорами, и занимать школьников нужными для общества делами светские педагоги не очень стремятся. А вот церковные, как оказалось, не говорят — делают. И не первый год.

— Братство православных следопытов действует в Екатеринбурге уже восемь лет, — делился опытом с коллегами, собравшимися на съезд, руководитель штаба Братства Всеволод Кривцов. — Теперь мы сильны, у нас уже есть традиции, так что мы можем помочь всем, кто следопытский отряд собирается организовать у себя на приходе.

Важно На съезде министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Ек­а­теринбургской еп­ар­хии, подписали план общих мероприятий министерства и Екатерин­бургской, Каменской и Нижнет­аг­ильской епархий на 2017–2018 учебный год.

Интересно, что бывали случаи, когда в следопыты приходили мальчишки из совершенно невоцерковлённых семей. Их затягивала в отряд скаутов походная романтика и чувство локтя, товарищество, в которых подростки так нуждаются. А потом, после, в храм приходили родители — и оставались.

— Участие родителей в жизни отряда — насущная необходимость, — объясняет Кривцов. — Те же походы: каждая семья по кругу за год в походах поучаствовала. Нельзя перекладывать ответственность за воспитание своего собственного ребёнка на кого-то, детей обязаны воспитывать родители — нашим это приходится понять.

Кстати, воспитанию ответственности у скаутов на круглом столе «Подростки на приходе» было посвящены все выступления руководителей таких отрядов. Православные педагоги, собравшиеся на свой августовский традиционный съезд, сочли, что именно в воспитаниии ответственности сегодня в обществе (то есть в семье и общеобразовательной школе) есть большие упущения. И если и организовывать при храмах дела, объединяющие школьников старшего возраста, то прежде всего затем, чтобы они учились этому важному качеству.

К слову Миша Бутаков за полтора года в Братстве православных следопытов участвовал уже в 15 походах. — У нас походы — почти каждые выходные, так что ничего удивительного, — объясняет 14-летний Иван Кандыба. Принимают в следопыты в Екатеринбурге при храме Николая Чудотворца, но отряды есть и в других приходах. Следопытом можно стать уже с 8–10 лет, и не только мальчишкам. Треть из них девочки.

Например, ответственности выбора в условиях социальных сетей и общедоступности любой информации. Об опыте воспитания такой ответственности у старшеклассников рассказал сотрудник отдела по делам молодёжи епархии Владимир Иванов.

— Ответственность воспитывает только дело, — убеждён протоиерей Николай Трушников, настоятель прихода во имя святого пророка Божия Илии в Артёмовском. — Праздность и безделье убивают волю, порождают инфантилизм. Любой подросток стремится к занятости, и если взрослые эту занятость ему не обеспечат, то вернуть его к нормальному жизненному пути будет сложно. У нас на приходе работает военно-патриотическое объединение «Пересвет», и на его примере мы очень хорошо видим, как следует воспитывать ответственное отношение к поступкам, к своей семье и Родине.

При многих храмах Среднего Урала уже действуют детско-юношеские патриотические клубы. Ясно, что подросток, занятый спортом и трудом в таком клубе, не пойдёт заниматься вандализмом, к примеру. Или воровством. И его точно не смогут использовать нечистоплотные политиканы на митингах в свою поддержку.

Такие военно-патриотические клубы при приходах занимаются поисковой деятельностью, проводят спортивные турниры по «Русскому силомеру», ходят в походы. В Качканаре, например, привлекли в такой клуб учеников кадетского корпуса.

— Главное — довести подростка до первого похода, а после него он уже точно ваш, — Всеволод Кривцов наставляет коллег, которые только намереваются у себя на приходе объединить школьников в следопытский (скаутский) отряд. — Детей привлекает не только красота скаутской формы, а прежде всего та радость общности, которая у нас есть. Конечно, такая форма работы не подходит для абсолютно всей молодёжи — только лишь для активной её части. Наша задача как раз организовать тех, у кого много энергии и есть жажда деятельности.

Кстати Впервые августовский «православный педсовет» собрался в Екатеринбурге в 2004 году, тогда в съезде приняли участие около 200 священников уральских храмов и руководителей воскресных школ. В этом году на съезд собрались около 600 человек: священники, преподаватели церковно-приходских школ, учителя основ православной культуры из общеобразовательных школ, миссионеры, общественные деятели Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тобольской митрополий.