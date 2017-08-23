Диспансеризация проводится вне зависимости от прописки

Чем старше возраст, тем больше анализов и обследований назначают в ходе диспансеризации. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Здоровье уральцев

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На самые распространённые вопросы о всеобщем медосмотре отвечает заведующая поликлиникой городской клинической больницы № 33 Галина ТАСКАЕВА.

— Для чего нужна диспансеризация?

— Она проводится для блага человека. Диспансеризация направлена на то, чтобы выявить заболевания на самой ранней стадии, а не когда пациента прижало. Ведь ранняя диагностика способствует более эффективному лечению и повышает шансы на выздоровление. К слову, некоторые виды рака, вопреки сложившемуся стереотипу, излечимы — если их рано диагностировать. Медики не только выявляют заболевания, но и обнаруживают факторы риска их развития.

— Какие заболевания чаще обнаруживают в ходе диспансеризации?

— Хронические неинфекционные заболевания — прежде всего болезни системы кровообращения, и в первую очередь ишемическую болезнь сердца. Кроме того — злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. А также факторы риска их развития: повышенный уровень артериального давления, холестерина и глюкозы. Отметим, к факторам риска относятся и избыточная масса тела, и низкая физическая активность.

— Где и кто может пройти диспансеризацию?

— Диспансеризацию может пройти любой человек, имеющий полис ОМС, выданный в Свердловской области, независимо от места проживания. Так, в ГКБ №33, где тружусь я, принимают на обследование граждан Екатеринбурга вне зависимости от того района, где они живут и где прописаны.

— В каком возрасте проходят диспансеризацию?

— Тотальное обследование проводится раз в три года. Проходить диспансеризацию рекомендуется всем уральцам в возрасте от 21 года до 99 лет. В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

— Сколько времени занимает такой медосмотр?

— Как правило — несколько дней. Сначала человек сдаёт анализы — для каждого возраста существует свой перечень исследований. В необходимый перечень входят анализы крови и мочи, которые можно сдать в день первого обращения. Это очень удобно для работающих людей. Но для этого надо прибыть в кабинет диспансеризации натощак уже к восьми часам утра, с утренней порцией мочи в стерильной ёмкости (баночки продают в аптеках). Тогда сразу можно будет получить направления на анализы и сдать их. А также записаться на другие исследования, которые положено пройти по программе диспансеризации.

Чем старше возраст, тем больше анализов и обследований. После них проводится заключительный осмотр терапевта и подводятся итоги диспансеризации. Если выявлены хроническое неинфекционное заболевание или высокий сердечно-сосудистый риск, то врач назначает более глубокие обследования.

— Что нужно сделать, чтобы пройти такое обследование?

— Для прохождения диспансеризации предварительная запись не нужна. Достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и обратиться в поликлинику в будние дни.

* Диспансеризация — медицинское обследование для выявления заболеваний и их профилактики.