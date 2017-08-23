В Кольцово обнаружили двух детей с энтеровирусом

В аэропорту Кольцово все рейсы из Турции встречают санитарные врачи. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Здоровье уральцев

Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает проводить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Турецкой Республики.

Всех прибывших из Турции пассажиров в Кольцово проверяют через аппарат тепловизионного контроля, он помогает выявить тех, у кого высокая температура — признак инфекционных заболеваний. Напомним, сейчас в этой стране отмечено много случаев заражения вирусом Коксаки — энтеровирусной инфекцией.

В ночь на 22 августа обнаружились сразу два пассажира с признаками инфекционного заболевания — дети. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело полный комплекс профилактических мероприятий, чтобы предотвратить эпидемию. Заболевших направили в инфекционное отделение больницы Екатеринбурга, им поставлен предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция».

Напомним, что в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области открыта горячая линия, на которую жители региона могут позвонить и узнать о профилактике и симптомах заболевания энтеровирусной инфекцией (343) 270-15-97.