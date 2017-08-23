Витаминами впрок не запастись?

Местной едой принято считать продукты, выращенные в радиусе 300 километров от магазина или рынка, где они продаются. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Здоровье уральцев

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Наступили самые «вкусные» месяцы года. За это время многие уральцы успевают побаловать себя полезными фруктами и овощами. Как с пользой для организма потратить остаток лета и осень, рассказывает врач-диетолог Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора РФ Светлана ДУБЕНКО.

Местное полезнее

— Можно ли за лето запастись витаминами и минералами впрок на весь год?

— Организм человека, в отличие от животных, не синтезирует витамины, а они должны постоянно участвовать в разных биохимических процессах. Организм способен делать запас витаминов, но совсем немного и лишь на краткий срок времени. Так что для хорошего обмена веществ необходимо регулярно употреблять разные овощи и фрукты. Именно они содержат витамины и минералы.

— Может быть, есть какие-то уральские ягоды и фрукты, которые особенно полезны для нашего иммунитета?

— Для человека полезны любые фрукты и ягоды, но особенно я выделяю чёрную смородину. Эта ягода выращивается у нас повсеместно, для здоровья она уникальна: содержит антиоксиданты и пищевые волокна. Они необходимы для снижения оксидативного стресса — ситуации, когда в организме нарушается обмен веществ и обмен энергии. Отмечу, в случае, когда у нас не хватает антиоксидантов, могут развиться различные заболевания, человек будет испытывать эмоциональный дискомфорт. Не хотите подобного? Ешьте чёрную смородину. Кроме того, она полезна для поддержания нормальной работы кишечника.

— Что для здоровья уральцев полезнее: выращенные у нас фрукты и овощи или привозные?

— Лучше есть плоды, когда они дозрели прямо на грядке: тогда в них больше пользы. А привозные плоды снимают чаще всего незрелыми, поэтому они имеют более низкую пищевую ценность. Выходит, местные овощи и фрукты для уральцев полезнее.

Не только польза

— Многие в летние месяцы стараются есть как можно больше фруктов, ягод и овощей. Действительно ли это положительно влияет на организм? И есть ли минусы у такой фруктово-ягодной и овощной диеты?

— Чаще всего человек испытывает круглогодичный дефицит ряда витаминов и минералов, и организм к недостатку витаминов приспособился лучше, чем к гипервитаминозу. Летом за счёт повышенного потребления овощей, фруктов и ягод дефицит микроэлементов восполняется, но сидеть на овощных разгрузочных днях без добавления белковой пищи нецелесообразно. Это приводит к потере мышечной массы и снижению обмена веществ. Кроме того, с непривычки от овощной диеты может появиться гастрит — воспаление желудка. Дело в том, что переваривать овощи непросто — в них много клетчатки, и иногда желудок с такой нагрузкой не справляется.

Советую не впадать в крайности и разнообразить овощное меню кашами, мясом и рыбой.

— Летом всегда дешевеет мёд. Стоит ли полностью заменять на него сахар?

— Мёд содержит глюкозу и фруктозу, поэтому может принести вред людям, имеющим нарушение углеводного обмена. С заменой сахара на мёд стоит быть аккуратным.

А в народе говорят…

— Летом и осенью уральцы вместо обычного чая заваривают полевые травы, аргументируя тем, что это приносит пользу для здоровья. Так ли это? Существует какой-то особый способ полезной заварки трав?

— Травы содержат много полезных веществ, нужных организму. И пить их можно круглый год — только надо успеть заготовить их. Травы принесут пользу, если заваривать их не кипятком, а просто горячей водой, настаивать до 15 минут и пить без сахара.

— Говорят, что от мёда не толстеют, а вот от яблок — поправляются…

— Поправляются не от какого-то конкретного продукта, а от несбалансированного калорийного рациона. Например, от жирной и сладкой пищи. Кроме того, вес прибавляется от задержки воды — при употреблении солёной пищи. От одних яблок поправиться нельзя.

— Говорят, если съедать по стакану земляники в день в течение всего лета, то не будешь болеть всю зиму. Правда?

— Такой гарантии нет, нужно помнить, что в день необходимо употреблять минимум 400 граммов овощей, фруктов и ягод. В этом случае больше шансов, что организм получит необходимые вещества с пищей, а распорядиться ими правильно — это уже вторая задача.

К слову Фото: Алексей Кунилов — Известно, что в грибах содержится очень много белка, но говорят, он не полезен. Какими полезными свойствами обладают грибы? Каким образом лучше приготовить грибы, чтобы эти свойства сохранить? — Грибы содержат белок, но он плохо усваивается. Большинство съедобных грибов содержат витамины А, D, Е, РР, группы В, калий, кальций, фосфор, железо, сера и йод. В состав грибов входят аминокислоты, клетчатка, эфирные масла, ферменты и другие полезные для здоровья вещества. Лецитин, содержащийся в грибах, помогает в очистке сосудов и способствует снижению уровня холестерина. Готовить грибы можно любым способом. Главное — знать меру во всём. Рекомендуется включать грибы в рацион питания людей с избыточной массой тела, поскольку грибы — низкокалорийный продукт, они быстро утоляют голод.