Как мы отжали мундиаль

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Британским СМИ в очередной раз стало известно, с помощью каких бесчестных методов Россия заполучила чемпионат мира по футболу-2018. Мы решили ознакомить читателей с этими «изысканиями» шакалов пера, потому что они вызывают… смех!

Членов исполкома ФИФА подвергли безжалостному нейролингвистическому зомбированию. В бессвязной, на первый взгляд, квазианглийской речи Виталия Мутко содержались неуловимые на слух коды, проникающие непосредственно в подсознание футбольных чиновников и вынуждающие голосовать именно за Россию!

Каждый выборщик в качестве взятки получил гектар земли на Дальнем Востоке!

Всем делегатам в номера регулярно приносили чемоданы, полные русских девушек! А непосредственно в ночь перед историческим голосованием российская делегация не давала спать главам всех остальных делегаций. Стучали в дверь и убегали, орали под окнами: «Не слышны в саду даже шорохи», звонили в номера и женскими голосами предлагали отдохнуть, тем самым не давая отдохнуть! А утром все члены исполкома проснулись измазанными зубной пастой!

Всем чиновникам, кто правильно проголосует, обещали подарить по две любых картины из Лувра!

Всем, кто проголосует за Россию, обещали по два билета на все матчи в Саранске за полцены!

Детям африканских делегатов, которые учились в Москве в институте имени Патриса Лумумбы, раздали приказы об отчислении с датой, когда должно было пройти голосование.

Всем иностранным легионерам, на тот момент игравшим в российском чемпионате, угрожали насильно присвоить гражданство России!

Делегация России в ООН угрожала Германии наложить вето на заявку на проведение Октоберфестов в Мюнхене с 2013 по 2023 год!

Президенту ФИФА угрожали киноплёнкой, на которой он в детстве играет в хоккей!

На саму ФИФА русские натравили небольшую, но дерзкую коллекторскую фирму из Скипидарска!

Представителя Италии шантажировали фотографиями, где он спит в фотошопе с животными!

Румынскому делегату просто подарили квартиру денег.