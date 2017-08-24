Задала луку соли

Нина Хорева: «В этом году лук-шалот уродился особенно крупный, трудно даже отобрать более мелкий на семена». Фото: Алексей Кунилов

Свой чудо-лук Нина Николаевна Хорева из посёлка Полеводство Чкаловского района Екатеринбурга недавно показывала на местной садоводческой выставке в Доме культуры «Елизаветинский», где он привлёк всеобщее внимание: крупный, здоровый, прекрасно хранится, ежегодно при посадке даёт до 6–8 луковиц в гнезде. Вот уже несколько лет она выращивает этот лук-шалот на своём участке, а приобрела его на такой же выставке для садоводов. За эти годы выработала свою технологию его выращивания и стала фанатом этого лука, если такое слово применимо по отношению к увлечённым своим делом овощеводам.

О луке-шалоте мы уже писали в этом году (выпуск тематической страницы «Дом.Сад.Огород» за 6 июля). Это – многозачатковый лук, у которого при посадке в гнезде образуется несколько луковиц, которыми он и размножается. Выращивали этот лук на Руси издавна, называли семейным, посадочный материал крестьяне передавали из поколения в поколение, сегодня его тоже чаще всего приобретают не в магазине, а у других садоводов.

В гнезде лука-шалота формируется несколько луковиц, из этого уже успели за лето вырвать три-четыре луковицы на еду и семена. Фото: Алексей Кунилов

– Я купила десять таких луковиц пять лет назад у Татьяны Симаковой – та привезла его с Сахалина ещё в начале 90-х годов. Рассказала мне, как его садить. В первый год с каждой луковицы уродилось по шесть штук. Через несколько лет снимала уже по 70 вёдер с огорода, – рассказывала Нина Хорева.

Лук у Хоревой впечатляет не только урожайностью, но и размерами. Несколько луковиц, поднятые за перо, изрядно оттягивают руку: каждая, наверное, граммов по 300–400.

– В этом году с уборкой опаздываю, видите, лук ещё зелёный, не весь лёг. Обычно убираю, как минует Ильин день, после 2 августа. А в этом году из-за дождей и холодной погоды всё недели на две-три запоздало, – говорит она.

С грядок шалота она уже собрала семенные луковицы, высушила и убрала их на хранение, пересыпав древесной золой. Так в комнатных условиях семена этого лука будут лежать до весны.

– Выгода от выращивания шалота большая, в среднем с одной луковицы 6–8 других вырастает. Но за ним нужен уход, – делится секретами Нина Николаевна. – Лук любит лёгкую землю, не навоз, не перегной, не песок и не глину, а нечто среднее между ними. Перед посадкой луковицы на сутки замачиваю в растворе алоэ: выдавливаю из листьев сок и развожу его водой. Потом срезаю у луковиц донце с корешками и верхушечку – так шалот будет лучше отрастать. В холодную землю не высаживаю, потому что пойдёт стрелка, стараюсь посадить числа 10 мая. Чтобы земля не трескалась, мульчирую перегноем. Посадила – и сразу же поливаю из лейки землю раствором соли, чтобы червяк не ел лук: беру стакан соли на ведро воды. У меня после этого никакая зараза не заводится на луке, он и хранится хорошо.

Нина Николаевна считает, что раствор соли не даёт развиваться вредителям лука. Солёный душ луковым грядкам устраивает три раза: первый при посадке, потом через 3 недели, следующий – спустя месяц. Предварительно поливает грядки обычной водой. Кстати, луковые грядки ежегодно меняет с морковными, и корнеплоды вроде бы тоже не против того, чтобы предшественника поливали солью.

Разумеется, нужны луку и просто поливы, хотя бы раз в неделю, а также подкормки. Но после 20 июля прекращаем и их. К этому времени лук, что покрупнее, уже можно вырывать на еду, делать это надо аккуратно, придерживая рукой остальные луковицы в гнезде. При этом у шалота, выдёргивая из гнезда луковичку, вы получаете и нежную зелень, и лук-репку. Нина Николаевна старается на еду выдернуть луковицы покрупнее, оставляя мелкие на семена. Семенные отбирает по следующему принципу: если луковица сухую чешуйку дала – её и берёт.

Убрав лук с грядки, сплетает из него косы и сушит в сараях либо в теплице.

– Держу там лук до морозов, потом заношу в дом, обрезаю листья, прижигаю корешки о горячую печку, как делали у нас раньше. И всё – лук готов для хранения, – завершает она рассказ.