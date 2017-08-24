Камин для … мусора

Самый простой, но небезопасный способ сжигания травы и мусора. Фото: Алексей Кунилов

Летом на даче очень много дел, и одно из самых невесёлых – прополка грядок и клумб от сорняков и лишней травы. Тут же возникает вопрос: куда девать траву?

Обычно траву складывают в компостную яму, где она перепревает, и со временем получается прекрасный перегной. Но не всё можно складывать в компост. Например, когда время сбора садовой земляники уходит, все кусты надо обрезать, и эти листья нужно только сжигать, чтобы не заразить будущий перегной фитофторой. По той же причине на сжигание идут картофельная ботва, стебли и листья помидор и огурцов. Если у капусты обнаруживается кила – наросты на корнях – её тоже надо сжигать.

Садоводы по-разному решают эту проблему. Кто-то разводит обычный костёр, что небезопасно. Некоторые жгут траву в железных бочках, но тогда не совсем удобно высыпать золу. А я решил сделать специальный мусоросжигательный камин подковообразной формы. Сначала залил небольшой фундамент в форме круга. Потом из обломков печного кирпича ряд за рядом выкладывал сам камин, используя в качестве раствора специальную сухую смесь «Печник» (есть и другие марки). Высота камина примерно 80–90 сантиметров. Где-то посередине проложил металлические прутки, на которые складывается трава. Под прутки бросаем всякий деревянный мусор – сучки, обрезки, картонки, в общем, всё, что горит, кроме пластмассы и тряпок.

В чём преимущества такого камина? Во-первых, пламя и золу не раздувает, почти весь жар внутри. Во-вторых, золу можно убирать обычной совковой лопатой. Просеял её через кроватную сетку, чтобы отделить гвозди и металлический хлам, несгоревшие угли, и можно в грядки сыпать. Уголь надо обязательно убирать, он гигроскопичен, и поливать придётся чаще, да и грядки не украсит. В-третьи, камин стоит рядом с беседкой, и можно прохладным вечерком почаёвничать у живого огня. В-четвёртых, если пошёл дождь, а у вас ещё не всё сгорело, можно накрыть камин куском железа, и трава спокойно догорит.

Но при сооружении такого камина надо учитывать ряд факторов. Первый был сделан из обломков кирпичей, не очень аккуратно получилось, да он и быстро стал разваливаться – дождями размыло раствор. Второй решил сделать из целых кирпичей, которые остались, когда выкладывали печь в доме. Но главное не это. Увидел, как каменщик подгоняет кирпичи под нужный размер с помощью болгарки с алмазным кругом. Купил такой же круг и подгонял кирпичи, чтобы вывести круговую кладку. А чтобы раствор не вымывался, обмазал всю конструкцию жидким стеклом. Если вы что-то почерпнули из моей практики, буду рад.