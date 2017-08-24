Не пара, а растут рядом

Подсолнух и картошка обречены уживаться вместе. Фото: Владимир Мартьянов

Считается, что картофель не любит соседства с подсолнухом. Но на наших огородах именно такое соседство чаще всего и бывает. Плюс тут вот какой: корни «солнышка на грядке» очень мощные, не дают сорняку с края картофельного поля ползти по участку. Вот и Екатерина Кормильцева из села Бруснятское Белоярского городского округа сеет подсолнухи только на краю картофельного участка. И ничего, картошка плодит, подсолнух даёт семечки.

– Сею подсолнухи, когда садим картошку, числа 20 мая, как бы между делом. Особо для них почву не готовлю, копну лопатой, брошу пару семян, и они растут сами собой. Выращиваю их в основном для украшения. Если вызревают семена – срезаем, лущим, сушим их и едим, – говорит она.

Подсолнечник на этом участке садят каждый год, это стало традицией. Почему на картофельном поле? Специально искать место под них бывает некогда, а картофельный участок весной всегда вскопан, земля там рыхлая – то, что надо для этой культуры.

– Ничем подсолнухи не подкармливаю, даже не поливаю, наших дождей ему хватает, – рассказывает Екатерина Кормильцева.

Семечки в подсолнухах созревают к периоду уборки всё того же картофеля. Это, наверное, и отпугивает птиц от того, чтобы полакомиться семечками: ведь рядом постоянно люди, дымит убранная ботва. Вот так и растут они рядом – подсолнух и картошка. Хотя опытные огородники советуют для подсолнуха иное соседство – рядом с огуречными грядками. В этом случае высокорослое растение будет выполнять роль своеобразной кулисы, защищающей огурец от холодных ветров. Также эти два растения лучше совместимы с друг другом.