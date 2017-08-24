Вместо васильков — петуньи

Петуньи отлично переносят пересадку даже в разгар своего цветения. Фото: Лариса Хайдаршина

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

На освобождающиеся после цветения клумбы можно посадить другие цветы.

Приём постоянного цветения клумб используют многие садоводы, но чаще всего для этого берут участки с луковичными, которые цветут весной или ранним летом. Галина Козловская, садовод из коллективного сада в Чкаловском районе Екатеринбурга, облагораживает клумбы не только с тюльпанами и нарциссами.

– Васильки растут у меня самосевом – всходят в самых первых числах мая, и к концу июня уже отцветают, – рассказывает Козловская. – Клумба с васильками – очень нарядная в разгар цветения – цветки самых разных оттенков: голубые, синие, розовые… Иногда я подсеваю на неё новые сорта, и она выглядит свежо уже много лет подряд. Пока я не догадалась подсаживать на неё цветы с более поздним сроком цветения, остаток лета васильковая грядка портила дачу своим неряшливым видом.

Садовод совсем было хотела избавиться от васильков, но яркого деревенского июня ей было жаль. Стала полностью убирать васильки сразу после цветения, но земля пустовала, и тогда она начала подсаживать на неё оставшиеся в ящиках петуньи. Петуньи – растения неприхотливые, и отлично переносят пересадку в середине лета. Галина Козловская сочла опыт удачным, и теперь выращивает рассаду петуньи в расчёте на то, что она понадобится в июне­июле для подсадки в клумбы, которые прежде занимали васильки.