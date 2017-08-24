Студенты УрФУ познакомились с новым общежитием на 1230 мест

В огромном суперсовременном общежитии УрФУ на 1230 мест нашлось место и для столовой, и для спортзала. Фото: Алексей Кунилов

Близится новый учебный год, а вместе с ним заселение новоиспеченных и уже закоренелых студентов в общежития. Огромным плюсом нового учебного года для Уральского федерального университета станет открытие нового корпуса студенческого общежития на 1230 мест.

Суперсовременный корпус давно вызывает интерес тех, кто там будет жить — и до официального открытия здания студенты смогли исследовать его.

Фото: Алексей Кунилов

Будущие жильцы провели квест по корпусу и увидели не только помещения, где будут спать, есть, заниматься учебой и спортом, но и закрытую для них сторону — щитовые, серверную, откуда ведется наблюдение за корпусом, «изнаночную часть» столовой и прочее.

В общежитии приняты все меры по противопожарной и прочей безопасности. Фото: Алексей Кунилов

Напомним, суперсовременный корпус построен за год и откроет свои двери для жильцов уже к первому сентября. Здание оснащено новейшей системой безопасности, в том числе противопожарной – внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов, помещения оборудованы датчиками и видеокамерами.

В распоряжении студентов - и тренажёрные, и игровые спортзалы. Фото: Алексей Кунилов

Помимо жилых комнат в общежитии есть учебные и спортивные залы (тренажерный и для групповых занятий), также с началом учебного года будет работать просторная столовая.

В новом общежитии можно и принять душ, и постираться...

Фото: Алексей Кунилов

...и ужин приготовить.

Фото: Алексей Кунилов

Девчонки глазам своим не верят - неужели они здесь жить будут?

Фото: Алексей Кунилов