«Будет обидно потерять то, что оплачено такой высокой ценой»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Мария Ивановская, журналист «Областной газеты»:

— Главным положительным следствием произошедших в 1917 году революций, на мой взгляд, стал социальный прогресс. Люди из подданных превратились в граждан, получили целый набор прав. Появилось всеобщее избирательное право, женщины были уравнены в правах с мужчинами. Большим завоеванием стали трудовые права: 8-часовой рабочий день, охрана труда, социальные гарантии — больничные, отпуск по беременности и родам. Конечно, сначала это носило скорее декларативный характер, но постепенно, по мере укрепления экономики, права стали реальностью.

В исторических источниках можно найти информацию о том, что если бы революция не помешала, то социальные права (например, право на образование и медицинское обслуживание) были бы законодательно закреплены. Но боюсь, что если бы не революция, документ пролежал бы под сукном ещё полвека.

Вторым положительным, но скорее косвенным, следствием революции стал скачок научно-технического прогресса. Но он был связан, скорее, с появлением биполярного мира и дальнейшим противостоянием СССР и США. К сожалению, самые прорывные научные открытия делаются именно для военных целей, а уже потом используются в гражданской жизни.

Самой страшной потерей для России стали человеческие жертвы. Все культурные потери можно восполнить — в конце концов, культура создаётся людьми, — но убитых и погибших от голода и разрухи уже не вернёшь.

В России любят давать оценки и навешивать ярлыки — «плохо» или «хорошо». Но сейчас гораздо важнее подумать не над тем, правильным ли было случившееся или нет, а как нам не потерять то хорошее, чтобы было оплачено такой высокой ценой. Будет в сто раз обиднее, если все бедствия и перевороты окажутся напрасными. Пора перестать перебирать исторические обиды и взглянуть в лицо нынешним проблемам.

А что мы видим сейчас? Для многих россиян 8-часовой рабочий день и социальные гарантии — уже редкость. Сейчас рождается новая социально-экономическая группа — прекариат. В объявлениях о вакансиях «белая зарплата», соблюдение трудовых прав работодателем становятся редкостью и преимуществом отдельных компаний. В прессе появляются сообщения о том, что людям, достигшим пенсионного возраста, не начисляется пенсия, потому что они её не заработали, хотя некоторые были уверены, что отчисления делались. Можно сколько угодно рассуждать о том, что «они сами виноваты», но люди соглашаются на такие условия не просто так. Нужно корректировать систему, в которой выгоднее не соблюдать закон. Это важнее, чем ломать копья из-за событий столетней давности.