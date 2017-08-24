«Каждое обращение жителей, которое было услышано, — это минус одна коммунальная авария»

Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства. Фото: департамент информполитики.

Сегодня на заседании регионального правительства врио губернатора Евгений Куйвашев поручил руководителям профильных ведомств, управленческих округов и муниципалитетов ускорить подготовку территорий к зиме и порекомендовал более чутко откликаться на претензии граждан по поводу подготовки к отопительному сезону.

В этом году подготовка коммунального комплекса к зиме идёт быстрее, чем в прошлом году. Так, по теплоисточникам, сетям водоснабжения и водоотведения уровень готовности составляет более 80 процентов, электросети готовы на 90 процентов. Но, как всегда, есть и «передовики», и отстающие. По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, лучше всех готовы к зиме в Восточном управленческом округе. В большинстве из входящих в его состав муниципалитетов — Ирбите и Ирбитском районе, Пышме, Туринске, Краснополянском, Зареченском, Усть-Ницинском, Унже-Павинском, Кузнецовском сельских поселениях и в Слободо-Туринском муниципальном районе — работы выполнены более чем на 90 процентов. На 90 с лишним процентов к зиме готовы в Новой Ляле, Сухом Логе, Артях, Верхних Сергах, Нижнем Тагиле, Невьянске и Нижней Салде.

Евгений Куйвашев пояснил, что, хотя по общим показателям область опережает прошлогодние темпы подготовки, это не повод расслабляться.

— До начала отопительного сезона осталось совсем немного, и мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы войти в осенне-зимний период во всеоружии. Я прошу Госжилстройнадзор внимательнейшим образом реагировать на обращения граждан, связанные с некачественной подготовкой к отопительному сезону. Люди у нас в области — активные и неравнодушные, и всегда замечают, где управляющие компании халтурят, а где выполняют свою работу безукоризненно. И адекватная, своевременная реакция на каждое такое обращение — это ещё одна предотвращённая аварийная ситуация.

Также Евгений Куйвашев дал региональному кабмину два поручения по итогам рабочих поездок, совершённых накануне.

— Алексей Петрович, — обратился Евгений Куйвашев к главе областного Госжилстройнадзора Алексею Россолову, — на днях был в Красноуральске. Руководство города и депутаты пожаловались на действия одной управляющей компании. Разумеется, надо проверить, как она работает, но вместе с тем рекомендую вам лично выехать туда и провести «ликбез» с администрацией города по взаимодействию с управляющей компанией. Не должно быть так, что компания запустила жилфонд, а сменить её никто не может.

Также глава региона поручил минфину, минздраву и минстрою детально проработать программу по обеспечению жильём медицинских работников в малых населённых пунктах области. В первую очередь надо будет проработать сроки предоставления жилья и сроки перехода права собственности.