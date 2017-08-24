Жаркие дни уходящего лета.

Теплые лучи солнца, пляшущие на воде и отражение неба в блестящей глади пруда дарят вдохновение всем, кто любит творить.. Главное - успеть поймать это очарование уходящего лета! Фото: Владимир Мартьянов

Солнце украсило конец августа - переменчивая уральская погода вновь опалила зноем Екатеринбург. С первого дня рабочей недели столбик термометра не опускается днём ниже 25 градусов по Цельсию, а это значит, что на улице самое настоящее лето. Заглянув в разные уголки города, можно увидеть во всей красе моменты уходящей «теплой» жизни, которой вскоре будет так не хватать.

Екатеринбург накрыт солнцем, смогом и плотной подушкой раскаленного воздуха...

Люди спасаются от жары в парках, дендрариях и любых местах, где есть тенёк - хочется и успеть загореть, и хорошо провести время.

Кто по настоящему рад жаре, так это утки возле городских прудов - количество гуляющих горожан стремительно увеличилось, и для птиц всегда находятся крошки хлеба.

Белки в парках спасаются от горячего дыхания солнышка, съедая уже почти созревшие и сочные яблочки вместо орехов.

Последние деньки августа вбирают в себя всё буйство красок этого лета, и расцветают яркими мазками на каждой клумбе нашего города...

В жаре есть и свои плюсы - можно наконец устроить для себя долгожданный маленький пикник, даже в обеденное время, или просто порадоваться теплому ветру и прохладе мягкой травы.

Впрочем, и молодые мамы могут спокойно гулять - в прохладной тени и на свежем воздухе малыши спят особенно хорошо.

А папы в это время могут позволить себе немного отдохнуть от детей и просто порадоваться редким минутам покоя.

Пользоваться общественным транспортом в такие дни довольно сложно, и от жары там страдают все. Вот и отдыхают водитель с кондуктором на конечной остановке с бутылкой холодной минеральной воды - им ещё предстоит проехать не один маршрут.

При всей своей красоте, жаркое лето таит в себе и опасности - самые горячие дни наступают у медиков и пожарных...