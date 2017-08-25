Путеводитель по месячнику пенсионера

Фото: Владимир Мартьянов

Мероприятиям в рамках традиционного Месячника добрых дел посвящён подробный путеводитель, подготовленный «Областной газетой».

Пятый год подряд в конце августа Свердловская область отмечает День пенсионера. Уникальный для России праздник успел завоевать народную любовь, стал брендом региона. С этого дня во всех наших муниципалитетах стартует месячник добрых дел. Евгений Куйвашев, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Фото: Владимир Мартьянов

Пенсионная грамотность

«Урок пенсионной грамотности» для молодых пенсионеров.

07 сентября. Отделение временного пребывания, деревня Липовка Байкаловского района, ул. Набережная, д.1А.

15 сентября. Библиотека № 1, город Первоуральск, ул. Строителей, д. 14А — 106.

20 сентября. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноуфимский аграрный колледж» — филиал Ачитское ПУ, посёлок Ачит, ул. Ленина, д.22.

Компьютерная грамотность

Компьютерные состязания пенсионеров-выпускников «Школы компьютерной грамотности».

29 сентября (14:00–17:00). «Инновационный культурный центр», город Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б, 6 этаж, зал электронных ресурсов, лаборатория инновационного обучения.

Мастер-класс по работе с полнотекстовыми базами данных.

6, 13, 20, 27 сентября. Город Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б, 6 этаж, зал электронных ресурсов, лаборатория инновационного обучения. (15:00–16:30)

Набор в группу для начинающих пользователей «Продвинутая бабушка».

Сентябрь (расписание формируется на первом занятии группы). Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8.

Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15

04–08 сентября. Общий курс компьютерно-информационной грамотности.

11–15 сентября. Работа в Интернете.

Консультации по работе с Единым порталом государственных услуг, прохождению процедуры регистрации на портале, получению услуги в стационарном и/или дистанционном режимах.

Август-сентябрь (ежедневно, время уточнять по тел. 212–15–88). Свердловская областная специальная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.

Финансовая грамотность

Уроки финансовой грамотности.

18–22 сентября (записываться и уточнять время по тел. 371–53–52). Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.

Школа пожилого возраста

28 августа — 02 октября. Занятия в «Школе пожилого возраста». Все учреждения социального обслуживания населения области.

4 сентября. День знаний для слушателей «Школы пожилого возраста» «И снова звонок зовёт на урок!». КЦСОН Ленинского района, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13.

Семинар по земельным участкам

Семинар для граждан пенсионного возраста на тему: «Майские указы Президента: бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства пенсионерам-инвалидам».

22 сентября. Министерство по управлению государственным имуществом, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.

О литературе

Познавательное мероприятие, посвящённое жизни и творчеству Ф. Достоевского.

15 сентября (17:00-18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.

Познавательное мероприятие, посвящённое жизни и творчеству А.Куприна.

22 сентября (17:00-18:30). г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.

В здоровом теле — здоровый дух

Фото: Владимир Мартьянов

Больше всего мероприятий для тех, кто желает сохранить своё здоровье, будет проводиться в центрах здоровья — их 19 в регионе. В них пенсионеры смогут не только провериться, но и посетить школы здоровья, где врачи прочитают им популярные лекции и ответят на вопросы.

Такие центры есть, кроме уральской столицы, в Нижнем Тагиле (ул. Окунева, 30 и ул. Карла Маркса, 20а), Реже (ул. Морозова, 60), Каменске-Уральском (ул. Рябова, 20), Кушве (ул. Коммуны, 61), Серове (ул. Октябрьской Революции, 8), Полевском (ул. Сталеваров, 3), Сухом Логе (ул. Белинского, 41), Асбесте (ул. Чкалова, 51), Первоуральске (ул. Емлина, 22), Ирбите (ул. Комсомольская, 72), Красноуфимске (ул. Транспортная, 12).

В Екатеринбурге обследования для пенсионеров проведут по адресам: улицы К. Либкнехта, 8б, Сыромолотова, 19, Белинского, 130, Московская, 2, Шварца, 14г, Бебеля, 160, переулок Суворовский, 5.

Школы здоровья

Свердловский областной центр медицинской профилактики проведёт несколько заседаний клуба здоровья и долголетия «55+». Темы для освещения взяты самые популярные для людей в возрасте: «Как сохранить своё сердце здоровым», «Здоровое питание», «Физическая активность и здоровье». Слушатели школы смогут участвовать и в мастер-классе по северной ходьбе — инструктор научит более эффективно использовать специальные палки во время таких занятий.

Заседания школы пройдут 29, 31 августа, а также 5, 7, 12, 14, 19 сентября в 16.00 по адресу в Екатеринбурге: ул. К. Либкнехта, 8б, телефон: (343) 371–15–45.

Диспансеризация

— Пенсионеры — наиболее активная группа населения, пользующаяся медицинскими услугами, так что прохождение диспансеризации должно быть у людей старшего возраста в приоритете, — считает начальник отдела первичной, скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Ирена Базите. — Именно для них в рамках диспансеризации предусмотрен наиболее широкий спектр медицинских обследований — и всё это бесплатно.

На прохождение диспансеризации пенсионеров ждут во всех больницах региона.

Выездные бригады врачей-специалистов

На сайте каждой муниципальной больницы Среднего Урала, а также в местных печатных изданиях к 1 сентября появится график работы мобильных врачебных бригад для осмотра пенсионеров в отдалённых населённых пунктах.

— В этих бригадах обязательно будут работать такие востребованные людьми старшего поколения доктора, как неврологи, эндокринологи и хирурги, — поясняет Ирена Базите. — Каждая муниципальная больница самостоятельно примет решение о составе таких бригад — они могут различаться.

«Нам всё интересно…»

Фото: Владимир Мартьянов

Лекции и мастер-классы

Познавательно-развлекательная программа «Золото лет в золоте листвы» в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

14 сентября. Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», г. Верхотурье, ул. Советская, д. 8

Лекции для пенсионеров по цветоводству и подготовке дачного участка к осенне-зимнему периоду.

1–15 сентября. Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.

Мастер-класс по освоению техники нижнетагильской росписи подносов.

8 сентября. Центр развития туризма Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.

Экскурсии и выставки

Экскурсия «Из истории Екатеринбурга — Свердловска — Екатеринбурга: городок чекистов».

30 августа. Музей истории и археологии Среднего Урала, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10.

Экскурсии по саду лечебных культур Уральского государственного лесотехнического университета.

1–15 сентября. Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.

Выставка работ преподавателя Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра Ильи Пьянкова.

1–30 сентября. Художественное училище имени И.Д. Шадра, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 68.

Выставка работ выпускника художественного училища имени И.Д. Шадра 1958 года Алексея Константинова.

1 октября. Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 68.

Клуб встреч пенсионеров Свердловской области с уральскими авторами «Уральский изюм»: 5 лет журналу «Культура Урала».

27 сентября. Свердловская областная специальная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.

Познавательный квест «Тайны горнозаводской цивилизации».

29 сентября (14:00–17:00). Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18б.

Встреча «Музейные посиделки».

8 сентября. Невьянский государственный историко-архитектурный музей, г. Невьянск, пл. Революции, д. 2.

Всё о начислении пенсий

«Консультационный час» в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

30 августа. Дом культуры Северского трубного завода, г. Полевской, ул. Ленина, д. 13.

31 августа. Дворец культуры им. Горького, г. Асбест, ул. Осипенко, д. 32.

1, 6, 13 сентября. ТВ «Коремин Б.Ф. и К», г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 21.

4 сентября. Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», п. Белоярский, ул. Нагорная, д. 11а.

8 сентября. Управление социальной политики Орджоникидзевского района, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22.

11 сентября. Пансионат престарелых и инвалидов «Семь ключей», г. Екатеринбург, ул. Решётская, д. 55.

12 сентября. ООО «Забота», г. Новоуральск, ул. Советская, д. 9а.

13 сентября. Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района, г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 9.

15 сентября. Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 43в. Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 133.

1–30 сентября. Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 16б.

Зрелищные мероприятия

Фото: Павел Ворожцов

Областной фестиваль творчества пожилых людей «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Август — сентябрь. В муниципальных образованиях — по своему графику. Финал в Уральском центре народного искусства, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23.

Благотворительные выступления творческих коллективов Свердловского государственного областного Дворца народного творчества.

Август — сентябрь (3 выездных концерта по отдельному графику). Концерты пройдут в специализированных учреждениях для инвалидов и пожилых людей.

Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее очарование».

26 августа — 26 октября (по отдельному графику в учреждениях культуры муниципальных образований).

Девятый ежегодный фестиваль клубного движения среди пенсионеров и инвалидов «Искусство без границ».

30 августа. Финальное представление в областном Дворце народного творчества, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

Концерт к Дню пенсионера на площадке у ДИВСа: ансамбль «Изумруд», оркестр «Уралбэнд», Детский центр народного искусства, хоры ветеранов, танцевальные пары «Добрые встречи».

31 августа. Екатеринбург, ДИВС, Олимпийская набережная, 3.

Акция «Элегантный возраст» — организация для пенсионеров услуг по стрижке и консультирование по косметическому уходу за волосами и кожей лица и рук.

В течение сентября (с 1 по 30). Екатеринбургский техникум отраслевых технлогий и сервиса, г. Екатеринбург, ул. Советская, 7/5.

Акция «Портрет в осенних тонах» — организация для пенсионеров услуг художественного портретного фотографирования, консультации по искусству фотографии.

В течение сентября (с 1 по 30). Колледж управления и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91.

Концерт оркестра народных инструментов «Со старой пластинки».

14 сентября. Свердловская государственная детская филармония, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, ул. К. Либкнехта, 6а.

Выставка работ студентов художественного отделения «Осенний натюрморт».

15 сентября. Центральная городская библиотека, г. Краснотурьинск, ул. Попова, 72.

Концерт «Пусть в сердце музыка живёт».

28 сентября. Нижнетагильский колледж искусств, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 28/2.

Концерты в Уральском музыкальном колледже.

28–29 сентября. Екатеринбург, ул. А. Валека, 25.

Концерт для ветеранов и пенсионеров, посвящённый Международному дню музыки.

29 сентября. Краснотурьинский колледж искусств, Краснотурьинск, бульвар Мира, 15б.

Сами с руками

Фото: Павел Ворожцов

— Члены наших клубов старшего возраста — очень энергичные люди, — считает начальник Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга Елена Рухлова. — И больше по душе им те мероприятия, в которых надо принимать деятельное участие. Именно поэтому большим спросом пользуются кружки по интересам, где пенсионеры могут чему-то научиться, будь то восточные танцы или английский язык.

По словам Рухловой, к месячнику пенсионера её подопечные начинают готовиться задолго до его начала — узнают график интересных событий, каждый выбирает то, что ему наиболее интересно. Особым спросом пользуются всевозможные мастер-классы.

Что? Когда? Где? Выставки «Дары природы» 5 — 8 сентября Асбест, ул. Чкалова, 53 10 — 16 сентября Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 10 сентября Пос. Белоярский, ул. Ленина, 259 11 — 15 сентября село Байкалово, ул. Производственная, 2 Мастер-классы по кулинарным школам 1 — 30 сентября Екатеринбургский экономико-технологический колледж (ул. Декабристов, 58), техникум «Кулинар» (ул. Луначарского, 128), Екатеринбургский торгово-экономический техникум (ул. Большакова, 65). День знаний 1 сентября, 10.00 Екатеринбург, ул. Советская, 51 4 сентября, 10.00 Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 Мастер-класс по освоению техники нижнетагильской росписи подносов 8 сентября Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 Осенняя спартакиада ветеранов 9 сентября Село Николо-Павловское, ул. Новая, 50 Акция «Большая ремесленная мастерская» 13 сентября Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 Урок инклюзивного танца «Вдохновение» 20 сентября Свердловская областная специальная библиотека для слепых, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 Квест для пенсионеров «Тайны горнозаводской цивилизации» 29 сентября, 14.00 Первоуральск, ул. Ленина, 18б Проект «Читаем вместе» — чтение книг детям 12, 26 сентября в 12.00 Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 Флешмоб, конкурс бальных костюмов, музыкальный сюрприз 1 октября, 14.00 ТЮЗ, ул. К. Либкнехта, 48

Льготные билеты и скидки на покупки

Свердловчанам с пенсионным удостоверением полагаются льготы на посещение музеев и театров. Многие магазины предложили обслуживание со скидками для всех, у кого есть пенсионное удостоверение. Список предприятий, участвующих в акции, можно увидеть на сайтах администраций городов Свердловской области и на стендах в районных комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН). Размер скидок варьируется от пяти до 50 процентов. Среди участников акции — парикмахерские, продуктовые сети, бани, мастерские — в каждом муниципалитете свои. Полный перечень опубликован на сайте министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в разделе «День пенсионеров» http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1107.

Что? Где? Когда? Обзорные бесплатные экскурсии для пенсионеров Свердловской области по экспозиции музея истории камнерезного и ювелирного искусства Музей истории камнерезного и ювелирного искусства г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37 27, 30 августа; 27 сентября; 1 октября (11:00; 15:00) Льготное и бесплатное посещение экспозиций и выставок: 27, 30 августа; 27 сентября; 1 октября (12:00, 14:00) «Музей — людям серебряного возраста»: выставки «На путях в Сибирь», «Горный мир», «Древняя история народов Урала» Музей истории и археологии Среднего Урала г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10 экспозиция Музейного клуба «Дом Агафуровых» Музейный клуб «Дом Агафуровых» г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 постоянная экспозиция Художественного музея Эрнста Неизвестного Художественный музей Эрнста Неизвестного г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14 постоянная экспозиция Музея природы Среднего Урала Музей природы Среднего Урала г. Екатеринбург, ул. Горького, 4 постоянная экспозиция «Из истории изобретения и развития радиосвязи» Музей радио им. А.С. Попова г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 9/11 постоянная экспозиция «Дары и дарители», «Интерьерная экспозиция XIX века» Музейно-выставочный центр «Дом Поклёвских-Козелл» г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 постоянная экспозиция Дома-музея П.И. Чайковского Дом-музей П.И.Чайковского г. Алапаевск, ул. Чайковского, 30 постоянная экспозиция Музея золота Музей золота г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4 постоянная экспозиция Исторического музея города Полевской Исторический музей города Полевского г. Полевской, ул. Ильича, 93 постоянная экспозиция Пышминского музея истории земледелия и крестьянского быта Пышминский музей истории земледелия и крестьянского быта п. Пышма, ул. Кирова, 34 постоянная экспозиция Сысертского краеведческого музея Сысертский краеведческий музей г. Сысерть, ул. Быкова, 56 постоянная экспозиция Туринского Дома-музея декабристов Туринский Дом-музей декабристов г. Туринск, ул. Революции, 11 Посещения дней открытых дверей Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова на бесплатной основе Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20 28 августа - 10 сентября Посещение пенсионерами Свердловской области Невьянского государственного историко-архитектурного музея на бесплатной основе Невьянский государственный историко-архитектурный музей г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 29 августа - 3 октября (ежедневно, кроме пн) Показ популярных отечественных фильмов «КИНОчетверг» для пенсионеров Свердловской области (фильмы из Свердловского областного фильмофонда) Инновационный культурный центр г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б 7-14 сентября; 21-28 сентября (17:00) Прямая трансляция концертов из зала Свердловской филармонии: Открытие симфонического сезона. Концерт Уральского академического филармонического оркестра Официальный сайт Свердловской ордена Трудового Красного Знамени государственной академической филармонии (www.sgaf.ru) 15 сентября; Концерт «Романсиада. Белой акации гроздья душистые» (заслуженный артист России Леонид Серебренников) Виртуальные мини-залы в Свердловской области, расположенные в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания 21 сентября концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра 24 сентября закрытие фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге» (Уральский академический филармонический оркестр, ансамбль ударных инструментов УАФО и др.) 26 сентября Предоставление скидок на входные билеты на фондовые выставки и экспозиции, проведение бесплатных экскурсий в День пенсионера в Свердловской области Свердловский областной краеведческий музей г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 (включая филиалы) Август - сентябрь Льготное посещение репертуарных спектаклей большой сцены (билет — 100 рублей, по предъявлению документов) Свердловский государственный академический театр драмы г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2 21 августа - 30 сентября

Горячие телефоны

Правительство Свердловской области организовало горячие линии, по которым пенсионеры могут связаться с исполнительными органами власти по самым разным вопросам и получить консультации от специалистов. В список важных телефонов вошли методические центры, министерства и департаменты.

Что? Когда? Кто организует? Автоинформатор для людей с проблемами зрения «Библиотечные встречи» (информация о мероприятиях) Август-сентябрь Свердловская областная специальная библиотека для слепых На сайте: sosbs.ru Горячая линия для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий в рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера 15 августа — 01 октября пн-чт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00 пт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 Министерство социальной политики Свердловской области тел. (343) 312-07-02 Министерство культуры Свердловской области тел. (343) 376-47-88 Оказание консультационных услуг в рамках работы Единого социального телефона Август-сентябрь Круглосуточно Государственное казённое учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи» тел. 8-800-300-81-00 Консультирование о мерах государственной социальной поддержки населения Свердловской области и вопросам пенсионного обеспечения Август-сентябрь Ежедневно с 8:00 до 20:00 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр» тел. 8-800-700-00-04 Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможностях трудоустройства Август-сентябрь пн-чт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00 пт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области тел. (343) 312-08-12 Информирование граждан пенсионного возраста о получении государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан Август-сентябрь пн-чт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00 пт с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области тел. (343) 312-08-12