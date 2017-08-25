Общество 25 августа 2017, 18:28

Откуда пошли львы

Изучив кости гигантского пещерного льва, учёные провели реконструкцию и воссоздали его внешний вид. Реконструкция / Михаил Гильманов

Изучив кости гигантского пещерного льва, учёные провели реконструкцию и воссоздали его внешний вид. Реконструкция / Михаил Гильманов

Этим летом специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук исследовали пещеру у города Березники в Пермском крае и обнаружили в ней следы пребывания гигантского пещерного льва. Останки точно такого же животного два года назад находили на юге Урала, в Башкирии. Никто не предполагал, что эти древние гиганты жили так далеко на севере.

Пещерные находки

Пещера у Березников была известна давно, ещё в советское время в ней находили кости дикобраза. Уже очень давно эти животные обитают лишь на юге, и времена, когда они населяли Уральские горы, были 40–60 тысяч лет назад. Биологи решили более пристально изучить эту пещеру, пробрались на 30 метров вглубь неё, и в большом зале обнаружили множество разных костей доисторических животных. Здесь были останки пещерных медведей, бизонов, лошадей, благородных оленей, волков. В числе находок оказался и зуб гигантского пещерного льва.

– Микроклимат пещер таков, что кости в них сохраняются почти в первозданном виде – их не портит время, – говорит Павел Косинцев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН. – Они совершенно не тлеют, не нарушается даже структура их клеток.

Найденный на севере Урала зуб гигантского пещерного льва

Найденный на севере Урала зуб гигантского пещерного льва абсолютно идентичен тем,  что находили в пещерах Башкирии. Фото: Лариса Хайдаршина

Надо сказать, что митохондриальные гены гигантских пещерных львов уже изучены, однако гены митохондрий передаются лишь по материнской линии и не дают полного представления о происхождении и судьбе древних львов-гигантов. Более полную картину даст расшифровка генов ядра клетки – и вскоре эта работа будет проделана. Тогда можно будет с определённостью сказать, были ли гигантские пещерные львы прямыми предками современных – негигантских львов. Есть вероятность, что со временем они просто измельчали. А может, учёные сделают вывод, что гиганты были тупиковой ветвью развития.

Как именно выглядели гигантские пещерные львы, кости которых обнаружили уральские учёные, уже известно. Эти животные были примерно в полтора раза больше современных африканских львов и весили по 500–600 килограммов. Грива самцов была поменьше, чем у их современных собратьев, а цвет шерсти – немного светлее.

– Пока у Березников найден лишь один зуб гигантского льва, но это только начало, – уверен Косинцев. – Пещеру надо продолжать исследовать, возможно, там будут и другие находки. Предположить, что доисторического льва в этой пещере съели более сильные хищники, нельзя. Да, поблизости оказалось множество костей гигантского пещерного медведя. Однако мы уже знаем, что пещерные медведи, в отличие от их современных родичей, совершенно не ели мясо. Были проведены анализы состава их костей, и теперь совершенно точно известно: пещерные медведи-гиганты питались исключительно травой.

Очевидно, в тот период времени растительности на Северном Урале было так много, что её хватало для пропитания этим крупным животным…  Любопытно, что выделять гены из ядра клеток будут специалисты из Австралии – запланирован совместный научный труд с уральцами. Ископаемая фауна этого материка не так богата. Таких разнообразных и уникальных находок, какие из года в год в последнее время делают учёные УрО РАН, у австралийцев нет. К тому же для генетического анализа подходят только кости, найденные именно в уральских пещерах – останки гигантских львов, обнаруженные по берегам рек в других местах земного шара, оказались в плачевном состоянии.

Кстати, совсем скоро – в сентябре – биологи Екатеринбурга отправятся ещё в две экспедиции. Спелеологи, с которыми держат тесную связь учёные, разведали две новые пещеры на Чусовой, в Пермском крае. Первую – недалеко от посёлка Пашия, а вторую – в районе городка Кизел. Уже известно, что в них тоже могут быть интересные находки.

Изотопный анализ

Благодаря изотопному анализу сейчас можно говорить о конкретном времени, когда именно доисторические животные обитали на Урале. И если до сих пор точность возраста найденных при раскопках костей определяли только за границей, то на этот раз – впервые – российские учёные справятся с задачей самостоятельно.

– Изотопный анализ проводится силами Института экологии растений и животных и Института геологии и геохимии УрО РАН, а также Российского государственного педагогического университета имени Герцена из Санкт-Петербурга, – поясняет Косинцев.

Первые результаты подобной работы уже есть. Учёные исследовали находки, обнаруженные в Челябинской области при раскопках древнего скотоводческого поселения возраста 3500–3600 лет. Здесь подробно изучают кости домашних животных. Анализ возраста костей и микроэлементов, из которых они состоят, нужен, чтобы близко к истине ответить на вопросы – чем и в какое время питались животные, мигрировали или вели оседлый образ жизни племена, которые разводили этих животных.

– Анализируя кости древних людей, можно определить не только то, какой образ жизни они вели и чем в основном питались, но и были ли в то время социальные отличия, – говорит Косинцев. – Если рацион питания вождя племени и его приближённых окажется более разнообразным, чем рацион других людей в поселении, эти данные заинтересуют историков. Такие работы мы проводим совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН.

Учёный рассказывает, что биологи используют изотопный анализ и для того, чтобы определить, как и с какой скоростью менялся климат на Земле. Ещё в начале 2000-х возраст найденных при раскопках животных можно было датировать с приблизительной точностью до сотен или тысяч лет. Сейчас, благодаря новым научным средствам анализа, – с точностью до десятков лет. Эти данные будут использованы для составления климатических прогнозов будущего. 

  • Опубликовано в №157 от 26.08.2017 
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Областная газета Свердловской области

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