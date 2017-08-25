Откуда пошли львы

Изучив кости гигантского пещерного льва, учёные провели реконструкцию и воссоздали его внешний вид. Реконструкция / Михаил Гильманов

Этим летом специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук исследовали пещеру у города Березники в Пермском крае и обнаружили в ней следы пребывания гигантского пещерного льва. Останки точно такого же животного два года назад находили на юге Урала, в Башкирии. Никто не предполагал, что эти древние гиганты жили так далеко на севере.

Пещерные находки

Пещера у Березников была известна давно, ещё в советское время в ней находили кости дикобраза. Уже очень давно эти животные обитают лишь на юге, и времена, когда они населяли Уральские горы, были 40–60 тысяч лет назад. Биологи решили более пристально изучить эту пещеру, пробрались на 30 метров вглубь неё, и в большом зале обнаружили множество разных костей доисторических животных. Здесь были останки пещерных медведей, бизонов, лошадей, благородных оленей, волков. В числе находок оказался и зуб гигантского пещерного льва.

– Микроклимат пещер таков, что кости в них сохраняются почти в первозданном виде – их не портит время, – говорит Павел Косинцев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН. – Они совершенно не тлеют, не нарушается даже структура их клеток.

Найденный на севере Урала зуб гигантского пещерного льва абсолютно идентичен тем, что находили в пещерах Башкирии. Фото: Лариса Хайдаршина

Надо сказать, что митохондриальные гены гигантских пещерных львов уже изучены, однако гены митохондрий передаются лишь по материнской линии и не дают полного представления о происхождении и судьбе древних львов-гигантов. Более полную картину даст расшифровка генов ядра клетки – и вскоре эта работа будет проделана. Тогда можно будет с определённостью сказать, были ли гигантские пещерные львы прямыми предками современных – негигантских львов. Есть вероятность, что со временем они просто измельчали. А может, учёные сделают вывод, что гиганты были тупиковой ветвью развития.

Как именно выглядели гигантские пещерные львы, кости которых обнаружили уральские учёные, уже известно. Эти животные были примерно в полтора раза больше современных африканских львов и весили по 500–600 килограммов. Грива самцов была поменьше, чем у их современных собратьев, а цвет шерсти – немного светлее.

– Пока у Березников найден лишь один зуб гигантского льва, но это только начало, – уверен Косинцев. – Пещеру надо продолжать исследовать, возможно, там будут и другие находки. Предположить, что доисторического льва в этой пещере съели более сильные хищники, нельзя. Да, поблизости оказалось множество костей гигантского пещерного медведя. Однако мы уже знаем, что пещерные медведи, в отличие от их современных родичей, совершенно не ели мясо. Были проведены анализы состава их костей, и теперь совершенно точно известно: пещерные медведи-гиганты питались исключительно травой.

Очевидно, в тот период времени растительности на Северном Урале было так много, что её хватало для пропитания этим крупным животным… Любопытно, что выделять гены из ядра клеток будут специалисты из Австралии – запланирован совместный научный труд с уральцами. Ископаемая фауна этого материка не так богата. Таких разнообразных и уникальных находок, какие из года в год в последнее время делают учёные УрО РАН, у австралийцев нет. К тому же для генетического анализа подходят только кости, найденные именно в уральских пещерах – останки гигантских львов, обнаруженные по берегам рек в других местах земного шара, оказались в плачевном состоянии.

Кстати, совсем скоро – в сентябре – биологи Екатеринбурга отправятся ещё в две экспедиции. Спелеологи, с которыми держат тесную связь учёные, разведали две новые пещеры на Чусовой, в Пермском крае. Первую – недалеко от посёлка Пашия, а вторую – в районе городка Кизел. Уже известно, что в них тоже могут быть интересные находки.

Изотопный анализ

Благодаря изотопному анализу сейчас можно говорить о конкретном времени, когда именно доисторические животные обитали на Урале. И если до сих пор точность возраста найденных при раскопках костей определяли только за границей, то на этот раз – впервые – российские учёные справятся с задачей самостоятельно.

– Изотопный анализ проводится силами Института экологии растений и животных и Института геологии и геохимии УрО РАН, а также Российского государственного педагогического университета имени Герцена из Санкт-Петербурга, – поясняет Косинцев.

Первые результаты подобной работы уже есть. Учёные исследовали находки, обнаруженные в Челябинской области при раскопках древнего скотоводческого поселения возраста 3500–3600 лет. Здесь подробно изучают кости домашних животных. Анализ возраста костей и микроэлементов, из которых они состоят, нужен, чтобы близко к истине ответить на вопросы – чем и в какое время питались животные, мигрировали или вели оседлый образ жизни племена, которые разводили этих животных.

– Анализируя кости древних людей, можно определить не только то, какой образ жизни они вели и чем в основном питались, но и были ли в то время социальные отличия, – говорит Косинцев. – Если рацион питания вождя племени и его приближённых окажется более разнообразным, чем рацион других людей в поселении, эти данные заинтересуют историков. Такие работы мы проводим совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН.

Учёный рассказывает, что биологи используют изотопный анализ и для того, чтобы определить, как и с какой скоростью менялся климат на Земле. Ещё в начале 2000-х возраст найденных при раскопках животных можно было датировать с приблизительной точностью до сотен или тысяч лет. Сейчас, благодаря новым научным средствам анализа, – с точностью до десятков лет. Эти данные будут использованы для составления климатических прогнозов будущего.