Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Евгений Попиченко, протоиерей, настоятель собора Успения Богородицы в Екатеринбурге:

— Царь Николай II был талантливым человеком во многих отношениях, выдающийся руководитель нашего Отечества. За период его правления население страны, а это ключевой показатель благосостояния, увеличилось на 60 миллионов человек. А вот за сто последних лет численность граждан России никак не изменилась, хотя Менделеев прогнозировал, что в начале XXI века население России вырастет до 600 миллионов. Если бы так случилось, то у нас было бы в два раза больше населения, чем в США, а значит, была бы совсем другая расстановка сил на геополитической карте мира.

Но произошло то, что произошло. Наш народ увлёкся вольнодумством, пропагандой либеральных идей, идей французской революции, которая сформулировала всё в лозунге: «Свобода, равенство, братство». В результате ни свободы, ни равенства, ни братства — сплошной национальный концлагерь. Называясь православными, мы в какой-то момент потеряли суть наших отношений с Богом. Форма осталась, а жизни не было. Братоубийство. Гражданская война. Красный террор. Репрессии. Убийство царской семьи, являющейся идеалом для русской культуры, символизировало расправу с прежним строем, с прежней жизнью. С того момента началась вакханалия блуда, распутства, коммуны, первых советских декретов об абортах и разводах.

Но кровь, невинно пролитая, не может не возопить к небу об отмщении. Поэтому и последовало наказание Божие за фальшивость, лицемерие, богоотступничество. В Великую Отечественную войну русский народ принёс 27-миллионную жертву, чтобы остановить последствие Каинова греха. И благодаря этой жертве получил новый шанс жизни на этой земле.

Сейчас — пограничное состояние, и от каждого зависит, в какую сторону народ качнётся. Но нужно помнить, что человек не может жить, не принося жертву. Нас Бог создал такими, что это естественно — бескорыстно служить, отдавая часть своей жизни, средств, времени, душевных сил. Бог не учил Каина и Авеля приносить жертву, не было таких законов — это была естественная потребность души. И она остаётся в человеке, потому что только через жертву мы выражаем своё отношение к Богу, свою любовь к Нему. Спросите у себя: «Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? Я готов взять от жизни всё или готов отдать всё или хотя бы часть ближнему?» В этом и есть формула счастья: нет больше той любви, в которой жизнь свою отдают за ближних своих. Сознательно такой выбор могут сделать не все, но если таких людей в нашем мире будет достаточно, то революция не произойдёт. Ведь что такое революция? Почему-то многие думают, что это прогресс. Нет, революция — это антоним эволюции. Это возвращение в дикость, в прошлое. И каждый своей жизнью или приближает очередную революцию, или её отдаляет.