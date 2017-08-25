Минприроды России установило особенности использования лесов в зелёных поясах

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Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зелёных поясах» зарегистрирован Минюстом России.

В Год экологии в России принимаются особые меры для защиты окружающей среды. В лесопарковых зелёных поясах отныне запрещено использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ. Нельзя размещать отходы производства и потребления первого - третьего классов опасности. Введён запрет на объекты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, отнесённые к объектам первой категории. Недозволительно разрабатывать месторождения полезных ископаемых, за исключением месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов. Кроме того, запрещено капитальное строительство (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности).

Отныне в зелёных поясах введён категорический запрет на строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ, размещение скотомогильников и складов ядохимикатов, минеральных удобрений.

Создание лесопарковых зелёных поясов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».