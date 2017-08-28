«Слухи стали болезнью общества»

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В Республике Крым на форуме «Таврида» стартовала смена молодых журналистов, в которой принимают участие корреспонденты «ОГ». Поделиться опытом с молодыми специалистами приехали руководители федеральных СМИ. Мы собрали самые интересные высказывания медиаменеджеров о том, как будет развиваться медиаиндустрия и как изменились пристрастия аудитории за последний год.

«Раньше слухи проверяли в СМИ — теперь…»

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор МИА «Россия сегодня», Russia Today:

— Поскольку информация в медиа появляется и распространяется молниеносно, она перестала подвергаться должной проверке. Поэтому в СМИ появляется всё больше фейков. Раньше люди проверяли слухи в СМИ, рассчитывали, что услышанное в формате «одна бабка сказала» будет кардинально отличаться от информации, поданной журналистами. Теперь слухи стали настоящей болезнью общества, которую нужно переломить, это стоит огромных усилий.

Слишком легко стало донести свою позицию до огромного количества людей. Это стало фантастически дёшево. Любая пятилетняя девочка может создать свой канал на Ютубе, и через пять лет он будет сравним по популярности с эфирными каналами. Если 15 лет назад тебе нужны были студия и техника — сейчас достаточно купить новый ноутбук и оплатить интернет.

«Ютуб становится производителем контента»

Евгений БЕКАСОВ, главный редактор телеканала «Россия-24»:

— На наших глазах происходит сегментация аудитории, которая сейчас идёт за коммуникаторами в социальных сетях, в том числе — на Ютуб. Ресурс преодолел ту маргинальную нишу, в которой болтался с 2007 года. Поэтому Ютуб становится самостоятельным производителем контента. Если раньше на ресурс загружали готовые продукты, то сейчас они сами создают расследования, шоу и даже сериалы.

«Аудитория просит видео с субтитрами»

Олеся НОСОВА, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда»:

— Мы следим за реакцией аудитории на наши материалы и понимаем, что главный запрос сегодня — это видео в разных модификациях. Причём если раньше было достаточно снять на месте события небольшой фрагмент с комментарием (что это и где происходит), то сегодня аудитория требует другой, более сложный контент. Например, видео с субтитрами — это связано с тем, что люди листают ленты СМИ и одновременно слушают свою любимую музыку, которую не хочется выключать.

«Посещаемость СМИ растёт за счёт соцсетей»

Анатолий СУЛЕЙМАНОВ, первый заместитель редакционного директора медиахолдинга News Media:

— Если раньше люди забивали в поисковую строку адрес сайта, то сейчас это происходит всё реже. Люди смотрят СМИ в соцсетях, и неправильно заставлять их переходить по ссылкам на сайт. Они листают ленту Фейсбука в поисках информации, но даже не запоминают, кто был источником — им и это уже неважно. Соцсети убьют веб-ресурсы, как когда-то веб-ресурсы убили газеты. Веб как платформа перестанет существовать. Хотя сегодня посещение сайтов растёт именно за счёт переходов с социальных сетей.