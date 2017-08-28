После публикации в «ОГ» ГИБДД разрешило водителям нарушать правила дорожного движения

Такие дорожные знаки только сбивают с толку водителей. Фото: Павел Ворожцов

В номере «ОГ» за 4 августа в материале «Дорожные ребусы» мы рассказали о проблеме в центре Екатеринбурга, которая возникла из-за выделенных полос для общественного транспорта. Напомним, появившаяся в мае этого года нелепая разметка буквально заставляет водителей в нескольких местах нарушать правила.

После публикации «ОГ» ГИБДД Екатеринбурга вынесла предписание администрации города устранить недостатки: Госинспекция уверена — разметка сделана неправильно, и дорожные знаки незаконны. Следовательно, водители могут их игнорировать.

Речь идёт о «выделенках» на улице Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед улицей Гагарина. Госавтоинспекция выдала предписание администрации убрать знаки, так как из-за них резко повысилась аварийность и создаются постоянные пробки. Но в мэрии не согласились с ГИБДД и обжаловали предписание в Ленинском районном суде. Суд оставил его в силе, однако чиновники проигнорировали требование навести порядок.

Вот так должна выглядеть разметка у въезда-выезда согласно ГОСТ Р52289-2004. Источник: Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст.

Впереди ещё предстоит рассмотрение апелляции в суде второй инстанции, то есть в областном суде. Ну а пока суд дал дело, ГИБДД Екатеринбурга через СМИ решила объяснить водителям, что ездить по «выделенкам» можно, несмотря на запрещающие знаки. Никто штрафовать их не будет.

Госавтоинспекция проинформировала водителей о том, что эти знаки установлены незаконно, соответственно, движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает, никаких технических средств, фиксирующих данное правонарушение, здесь не установлено.

Руководитель областной ГИБДД полковник полиции Юрий Дёмин ещё в июне советовал мэрии переделать выделенную полосу для автобусов и троллейбусов на улице Малышева.

— К сожалению, с 2012 года при смене организации дорожного движения, при строительстве новых дорог, выездов и съездов местные органы самоуправления с ГИБДД изменения не согласовывают, — рассказал «ОГ» заместитель начальника ГИБДД Екатеринбурга майор полиции Алексей Суслов. — У ГИБДД остался только контроль за организацией этого движения: правильное нанесение разметки, установка дорожных знаков, а также контроль за соблюдением правил теми, кто там ездит и ходит. Наша позиция следующая: на улице Розы Люксембург дорожные знаки не соответствуют разметке и вводят в заблуждение водителей. На улице Малышева дорожные знаки соответствуют разметке, но противоречат здравому смыслу и даже ГОСТу. Комитет по транспорту с нами не консультировался, иначе этого бы не случилось, поэтому и было дано предписание недостатки устранить. Две недели назад Ленинский суд рассмотрел апелляцию комитета по транспорту и вынес решение — предписание носит законный характер. Если суд второй инстанции тоже признает предписание законным, а комитет по-прежнему не внесёт коррективы, имеем полное право оштрафовать на 30–50 тысяч рублей должностное лицо, в данном случае председателя комитета Игоря Федотова, согласно части 27 статьи 19.5 КоАП РФ. При повторном неисполнении предписания в течение года предусмотрена и дисквалификация на три года.