Минтруд определил порядок, по которому оформляется прибавка к пенсии за особые заслуги

Весомая прибавка к пенсии - только за особые заслуги перед страной. Фото : Алексей Кунилов

Министерством труда РФ принят регламент выплаты ежемесячной надбавки к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной, сообщает портал garant.ru.

В документе установлен порядок, последовательность и сроки предоставления государственной услуги. Для получения выплаты нужно обратиться в своё отделение Пенсионного фонда России с соответствующим заявлением и пакетом документов. Согласно регламенту, ответ на заявление должен быть подготовлен не позднее 10 рабочих дней со дня его приёма, если обращение направлено о возобновлении выплаты — не позднее 5 рабочих дней.

Сумма надбавки составляет от 250 до 415 процентов от базовой пенсии по старости. Право на дополнительные выплаты имеют:

судьи

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;

награждённые орденом Святого апостола Андрея Первозванного;

награждённые орденом Ленина;

награждённые орденом «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III и IV степени);

награжденные орденом Славы трёх степеней;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;

лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР);

награждённые орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трёх степеней;

чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.