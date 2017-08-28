Минтруд определил порядок, по которому оформляется прибавка к пенсии за особые заслуги

Министерством труда РФ принят регламент выплаты ежемесячной надбавки к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной, сообщает портал garant.ru.
В документе установлен порядок, последовательность и сроки предоставления государственной услуги. Для получения выплаты нужно обратиться в своё отделение Пенсионного фонда России с соответствующим заявлением и пакетом документов. Согласно регламенту, ответ на заявление должен быть подготовлен не позднее 10 рабочих дней со дня его приёма, если обращение направлено о возобновлении выплаты — не позднее 5 рабочих дней.
Сумма надбавки составляет от 250 до 415 процентов от базовой пенсии по старости. Право на дополнительные выплаты имеют:
- судьи
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;
- награждённые орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
- награждённые орденом Ленина;
- награждённые орденом «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III и IV степени);
- награжденные орденом Славы трёх степеней;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;
- лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР);
- награждённые орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трёх степеней;
- чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
- Опубликовано в №158 от 29.08.2017