Социологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Для мужчины 27 лет - самый подходящий возраст для женитьбы. Фото: Александр Исаков

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают, что мужчинам следует жениться в 27 лет, девушкам выходить замуж — не позднее 23 лет.

Такое мнение высказало подавляющее большинство опрошенных. При этом молодые люди ставят возрастную планку чуть ниже среднего возраста, а пожилые — напротив, чуть выше. В результатах исследования, опубликованных 28 августа на сайте ВЦИОМ, отмечается также, что семейная жизнь остаётся для россиян наиболее естественной формой взаимоотношений. Так, 78 процентов всех опрошенных заявили, что отдают предпочтение официально зарегистрированному браку, и только 12 процентов респондентов сказали, что их устраивает совместная жизнь с партнёром без регистрации отношений в загсе.

При этом среди представителей старшего поколения (от 60 лет и старше) сожительство без регистрации одобряют лишь пять процентов опрошенных, среди молодёжи (от 18 до 24 лет) — 21 процент. Между мужчинами и женщинами, жителями мегаполисов и сельской глубинки столь значимых различий во взглядах на брак не отмечается.

В опросе участвовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.