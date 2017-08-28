В Екатеринбурге смогут присуждать научные звания, минуя столицу

Фото: Алексей Кунилов

Минобрнауки РФ дало право самостоятельного присуждения степеней кандидатов и докторов наук 19 вузам страны (помимо Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, где таким правом пользуются уже больше года). Теперь в ряду тех, чьи диссертационные советы будут работать самостоятельно, — и Уральский федеральный университет.

Подобной самостоятельности вузы не имели даже в советское время. Высшей инстанцией для диссертационных советов всегда была Высшая аттестационная комиссия (ВАК). Она вершила судьбы, принимая решения о присуждении степени кандидата или доктора наук. И в последние годы контроль за работой диссоветов в России только ужесточался: пять лет назад началась масштабная борьба с липовыми диссертациями, строже стали требования и к научным работам, и к их защитам. Много диссоветов закрыли, а те, что остались работать, снабдили видеокамерами.

И вот на этом фоне ужесточения контроля за работой диссоветов Минобрнауки РФ весной прошлого года вносит изменение в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», наделяя полномочиями самостоятельно присуждать учёные степени МГУ и СПбГУ. И тем временем инициирует конкурс между другими вузами и научными организациями, чтобы точно такое же право предоставить и другим. В главных критериях отбора — «не более одного процента отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов за последние три года». В победители могли выбиться только те вузы, где научная репутация диссоветов проверена годами и близка к безупречной.

Другой критерий — финансовый. Не менее миллиона рублей в бюджете учреждения должны были выделяться на научные исследования (в расчёте на одного сотрудника). Кроме того, на магистрантов и аспирантов должно было приходиться минимум 20 процентов от общего числа обучающихся. Всем этим критериям полностью соответствовал в Свердловской области лишь УрФУ. А на всём Урале и в Западной Сибири — ещё Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Вузы других городов отбор не прошли.

— Это мировая практика: присуждать учёные степени в университетах, — рассказал «ОГ» заместитель проректора УрФУ по науке Алексей Иванов. — Это серьёзное репутационное достижение. А ответственность станет ещё выше.

Главный плюс новшества — уменьшение сроков и технической процедуры оформления документов. Не придётся дожидаться отдельных решений ВАК на каждый случай защиты.

— Однако контроль за работой диссоветов УрФУ сохранится, — говорит Иванов. — Мы, как и прежде, будем отправлять в ВАК все положенные данные. Станет меньше только бюрократических проволочек.

В ближайшее время диссоветы УрФУ будут действовать пока по-старому — до тех пор, пока вуз не разработает и не примет нормативные документы, касающиеся самостоятельного присуждения учёных степеней. Но с весны следующего года начнётся полностью самостоятельное рассмотрение и защита диссертаций, без оглядки на Москву.

Учёные уверяют, что после получения самостоятельности легче защититься в УрФУ не станет. Фото: Павел Ворожцов

— У вас будут защищаться только учёные УрФУ?

— Хороший вопрос. Об этом меня ещё не спрашивали. Сами пока не знаем — не решили, — улыбается Иванов. — Но закрываться от соискателей из других регионов и вузов смысла нет. Скорее всего, как и сейчас, продолжим принимать на защиту «чужих».

В вузах, самостоятельно присуждающих учёные степени уже второй год, такая практика осталась. Так, в СПбГУ продолжают защищаются как местные, так и приезжие. Скорее всего, по такому пути пойдёт и Екатеринбург.

— География соискателей, защищающихся в диссовете УрФУ по филологическим дисциплинам, — не только ближайшие Пермь, Тюмень и Челябинск, — есть и Иркутск, и даже Москва, — говорит доктор филологических наук Леонид Быков. — И если в 90-е годы в диссовет мы приглашали учёных из других городов — не хватало своих докторов наук, то сейчас необходимости в этом нет. У нас серьёзная научная школа, уважаемая в стране, и в диссовете заседают только екатеринбуржцы.

Сегодня в УрФУ действует 26 диссоветов. Не исключается возможность, что в будущем их количество будет увеличено — по такому пути пошёл МГУ. Сегодня в МГУ действует 59 диссертационных советов, но готовится открытие ещё 24 советов, сообщили «ОГ» в вузе.