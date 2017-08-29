Верховный суд пояснил, что присвоение забытых вещей считается воровством

Если вы возьмёте забытый кем-то телефон, суд может обвинить вас в краже чужого имущества. Фото: Владимир Мартьянов

Верховный суд России подтвердил, что вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не является бесхозной. Взять её можно лишь с целью вернуть хозяину, в противном случае это будет признано воровством.

В суде рассматривалось дело жительницы Карелии Натальи Г., которая взяла в холле поликлиники чужой мобильный телефон. Пациент, забывший по рассеянности вещь стоимостью более 20 тысяч рублей, вернулся, но телефона не обнаружил. В суде адвокат пытался доказать, что пациент сам виноват, так как оставил свою вещь без присмотра, а женщина ни в чём не виновна, поскольку в карман к мужчине не залезала и других активных действий не предпринимала. Между тем нижестоящие суды осудили её по статье «Кража» и в качестве наказания назначили сто часов обязательных работ. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде РФ, но Судебная коллегия по уголовным делам признала вынесенные решения совершенно законными.

Верховный суд указал, что телефон потерпевшего не был утерян, а был оставлен в известном владельцу месте — в помещении поликлиники, а вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Соответственно, присвоить её — это воровство. Допустим, человек оставил сумку в аэропорту или на вокзале, при этом он не перестал являться её владельцем. В любой момент он может вернуться за своими вещами, а тот, кто посягнёт на это имущество, будет считаться совершившим кражу.

Однако присвоение находки — то есть вещи, которая была потеряна — не влечёт уголовной ответственности. Но как отличить находку от кражи? Это не всегда просто, впрочем, юристы утверждают, что у находки есть две характерные черты: такая вещь находится в неизвестном хозяину месте и не имеет идентификационных признаков. К примеру, забыл человек в вагоне метро книжку, для кого-то она может стать находкой. Забытые там же сумку или телефон нельзя считать находкой, так как в сумке лежат вещи, которые хозяин может опознать, а по SIM-карте можно узнать владельца телефона.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, человек, нашедший потерянную вещь и взявший её, должен немедленно уведомить об этом хозяина. Если владелец неизвестен, он обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.