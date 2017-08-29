Медицинское ноу-хау: 800 свердловчан получили коронарные паспорта

Одним из первых коронарный паспорт получил Костя Цзю. Карточку известному боксёру вручил Ян Габинский. Фото: архив Яна Габинского

Медицинское ноу-хау Среднего Урала — коронарный паспорт. Это обычная с виду электронная карточка, которая содержит всю информацию о состоянии сердца и сосудов человека. При любом обращении в больницу информация с карты легко считывается, и время на обследование не приходится тратить — удаётся быстро поставить диагноз и начать эффективное лечение. Проект создан в рамках областной комплексной программы «Здоровье уральцев».

О том, зачем надо иметь коронарный паспорт, «ОГ» рассказал идеолог и создатель этого проекта — главный кардиолог Уральского федерального округа и Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный кардиолог России Ян ГАБИНСКИЙ.

— Сегодня у уральских кардиологов появилась уникальная возможность разработать и внедрить прорывной проект в здравоохранении — «Коронарный паспорт». Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остаётся стабильно высокой: 600–700 на 100 тысяч населения, и это основная причина смертности. Чтобы переломить ситуацию, надо сделать активной профилактику и реабилитацию, тогда и диспансеризация будет более эффективной.

— Проект уже заработал?

— Да, начиная с 31 июля мы уже обследовали и завели такие паспорта для 800 жителей региона. Это люди профессий, чья деятельность связана с ответственностью за жизни других людей — в первую очередь, лётчики, сотрудники аэропорта, ГИБДД, машинисты железной дороги… Сегодня можно говорить, что проект уже внедрён на территории Свердловской области.

— Что даст это новшество?

— Кардиологи Свердловской области вывели на новый уровень диагностику, лечение и сохранение кардиологического здоровья пациентов. А наличие коронарного паспорта у каждого жителя позволит не только сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, но и значительно уменьшить заболеваемость. В конечном счёте это позволит решить проблему сохранения и развития человеческого потенциала региона.

— Сколько человек вы успеете обследовать до конца года в рамках проекта?

— Всего в 2017 году будут обследованы 3 300 свердловчан — все они получат полную информацию о состоянии своих сосудов на электронный носитель. Для этого проводится всесторонняя диагностика, самым важным является обследование коронарных артерий. Здоровье этих людей будет находиться под надёжной защитой — все они получают рекомендации специалистов. И для каждого из пациентов разрабатывается специальная программа действий для сохранения и укрепления сердечного здоровья.

— Каковы перспективы проекта?

— В следующем году мы готовы провести работу и выдать коронарные паспорта для большего количества жителей региона, чем в этом году. Уральский институт кардиологии имеет для этого все условия. Кроме того, те, кто уже получил такой паспорт, впоследствии должны будут обновлять информацию на нём. В зависимости от показаний, кому-то это понадобится через год, а кому-то — через пять лет.

Все 800 пациентов, получившие коронарный паспорт, а вместе с ним и рекомендации по сохранению здоровья сердца и сосудов, подписали обращение к Евгению Куйвашеву продолжить этот проект в следующем году.

— Есть ли в мире аналоги изобретённого на Урале коронарного паспорта?

— Нет. Такую персонифицированную карту в профилактике сердечных заболеваний никто никогда в мире ещё не использовал, Свердловская область оказалась впереди всей планеты. Сегодня три патента на коронарный паспорт мы зарегистрировали в России, получили на него патенты в США и в Китае. Медицинская технология, рождённая на Среднем Урале, стала единственной в мировой практике.