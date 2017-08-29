Блатная романтика вышла из тюрьмы

Самая большая группа ВКонтакте, посвящённая субкультуре АУЕ («арестантский уклад един») насчитывает 239 тысяч подписчиков. Фото Виктор Вахрушев

Это движение стремительно набирает силу и стало бичом для школ, интернатов, детских домов, училищ. АУЕ расшифровывается так: «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Аббревиатура стала настоящей идеологией и объектом поклонения среди подростков, склонных к криминалу.

Её используют в качестве возгласа-приветствия, для идентификации «свой-чужой» при нападениях на граждан и даже на полицейских. Движение ширится во многом благодаря Интернету и социальным сетям. Кто-то шифруется, кто-то действует открыто. Выкладывают мудрые афоризмы вроде «Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу». Для примера: у самой большой группы ВКонтакте, которая посвящена этой субкультуре, — 239 тысяч подписчиков.

«По фене ботаешь?»

Пришла эта субкультура, конечно же, с зоны, прикрылась аббревиатурой, распространила своё влияние и на воле. Молодёжь начинает жить по уголовным правилам, под лозунгом «Жизнь ворам — смерть ментам», вымогает деньги у своих товарищей, создаёт общаки для передачи продуктов, сигарет или денег «пацанам на зону».

В последнее время немало к популярности движения добавляет наш родной кинематограф. Вспомните «Бригаду», «Бандитский Петербург» и так далее. Если тебе нечем особо выделиться — то хотя бы показать, что ты крутой, тебе законы и правила поведения не указ, ты особый, принадлежишь к особой касте, свободно «ботаешь по фене» (которую, кстати, придумали только для того, чтобы окружающие не понимали, о чём речь идёт).

У большинства подростков это проходит, но для многих тюрьма становится родным домом.

Впервые на федеральном уровне об опасности для общества такой субкультуры рассказала в декабре 2016 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ответственный секретарь Совета Яна Лантратова. В работе Совета принимал участие Владимир Путин, которого тема глубоко заинтересовала, он попросил подготовить программу и обещал всяческую поддержку.

— Что это такое? — возмущалась Лантратова. — В тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле, и они связываются в том числе с детьми и подростками в социальных учреждениях и устанавливают свои порядки, и детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны, а если ребёнок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд «опущенных»: у него отдельная парта, отдельная посуда, над ним можно издеваться.

Лантратова отметила, что судьба ребёнка, совершившего правонарушения или преступления, предрешена — попав в колонию или спец-школу, он заражается криминальной субкультурой. А вернувшись, он насаждает эти понятия среди остальных детей.

По её мнению, речь идёт о проблеме национальной безопасности, поэтому она попросила президента дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая вместе с представителями правоохранительных органов и правозащитниками более плотно изучит эту проблему и разработает комплекс мероприятий.

В суровых краях Забайкалья…

СПЧ занялся проблемой в конце 2015 года после того, как стало известно о двух инцидентах с участием АУЕ в Забайкалье. В городе Хилок Забайкальского края более 20 воспитанников местного интерната разгромили полицейский участок, а в посёлке городского типа Новопавловка в соседнем районе родители учинили расправу над малолетними преступниками, терроризировавшими местную школу. Глава СПЧ Владимир Федотов в январе 2016 года обратился в Совет безопасности, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в Забайкалье. Правозащитники говорят, что активисты АУЕ буквально бесчинствуют в 18 регионах страны, в том числе и у наших соседей — в Челябинской области.

Свердловский областной суд 21 августа этого года вынес приговор пятерым воспитанникам Рефтинского спецучилища, которые были зачинщиками прошлогодних беспорядков. Они признаны виновными, но сроки получили условные. Напомним, что год назад там всё началось из-за того, что подростки вдруг потребовали заменить им керамические тарелки на металлические, как во взрослых колониях, и вообще, им «западло» сидеть и обедать вместе с «активистами» (теми, кто сотрудничает с администрацией). Поэтому следователи СКР по Свердловской области парней на предмет влияния АУЕ очень тщательно проверяли, правда, никаких признаков не нашли.

Каких-либо других проявлений АУЕ, кроме трёпа по Интернету, по словам правоохранителей, у нас в регионе не зафиксировано. Но у уральских педагогов другое мнение: совершенно очевидно, что в школьной и студенческой среде набирает популярность терминология АУЕ и уже по-явились первые признаки моды на эту субкультуру.

В этом году свердловские депутаты обсуждали проблему на комитете по соцполитике — они поддержали обращение архангельских депутатов к федеральному министру связи и массовых коммуникаций ограничить распространение в Сети информации о тюремной культуре среди подростков.

Комментарии Дмитрий ШИЛОВСКИХ, начальник управления ГУ МВД по Свердловской области (служба участковых и инспекций по делам несовершеннолетних), полковник полиции: — АУЕ — это довольно серьёзная проблема. Мы тщательно прослеживаем все сигналы о случаях вымогательства среди подростков, приобщения к криминалу детей и сразу принимаем меры. Документы по этой теме лежат в отдельной папке. По моим ощущениям, для нашего региона это не так актуально, хотя может выскочить в любой момент. У нас всё-таки в моде хорошо самому зарабатывать, чем какие-то общаки собирать. Зона, конечно, пытается подогревать этот процесс, потому что сидельцам с большими сроками это выгодно. Часть денег отдадут, а часть себе заберут. Где-то у них получается, а где-то и нет. Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий: — Известны случаи, когда десятилетние дети начинали собирать конфеты и печенье на воровской общак. А с 12 лет вытрясали мелочь у своих близких, сверстников. И всё это пытались передавать на зоны. Охваченные воровской романтикой, они в дальнейшем связывают свою судьбу с криминалом. И власти не знают, что с этим делать. Евгений ПИСЬМЕННЫЙ, доцент Челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ (тема его диссертации — криминальная субкультура и её влияние на общество): — Для АУЕ благодатная территория начинается сразу за Садовым кольцом, в депрессивных, дотационных территориях, где у взрослых нет толком работы, а молодёжи нечем заняться. Начало серьёзного влияния криминальной субкультуры на общество я бы отнёс к амнистии 1953 года, когда множество уголовников вышло на свободу. Не думаю, что сейчас этот процесс инициирует зона, скорее те, кто оттуда вышел (как они говорят, «откинулся»), и поселился где-нибудь в глубинке. Своими россказнями о романтичном блатном мире формируют вокруг себя молодёжь, чтобы жить за её счёт. Александр ЛЕВЧЕНКО, начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, подполковник внутренней службы: — Думаю, эта субкультура сама сойдёт на нет по той простой причине, что у нас из года в год сокращается количество осуждённых. Например, в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних совсем ещё недавно было около 1 000 осуждённых, а сейчас — сто. Пять-восемь лет назад поступали трудные ребята, сторонники криминальной субкультуры, из Челябинской области. Сейчас таких нет. Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: — У нас, пожалуй, криминальная субкультура проявилась только при беспорядках в Рефтинском спецучилище в прошлом году. Дело в том, что сюда детей везут со всей страны, были там и забайкальцы, и как раз проблемные. А вот в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних находятся детки из нашей области. Это важно: к ним родители могут приехать, друзья попроведать, и шансов на исправление больше. Яна ЛАНТРАТОВА, ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека: — Сейчас создана и работает в Министерстве образования РФ рабочая группа по этому вопросу. Разрабатываем рекомендации для педагогов специальных училищ вроде Рефтинского, школ в воспитательных колониях и обычных. Поставлена цель — не допустить распространения этого явления из «поражённых» регионов на всю страну.