Сдали «академ»

Евгений Куйвашев приехал поздравить студентов с окончанием стройки. На удивление, глава региона подпевал гимну студотрядов, который звучал в заключение торжества. Слова были ему знакомы. Фото: Владимир Мартьянов

Восьмая Всероссийская студенческая стройка «Академический» подошла к концу. Праздничной линейкой строители отметили окончание целины. За период летнего трудового семестра 150 студентов потрудились как несколько полноценных бригад — они покрасили и отштукатурили почти 10 тысяч квадратных метров стен, уложили порядка 2 тысяч квадратных метров бехатона, покрасили 2 тысячи метров забора.

Для стройотрядов «Академический» — это опорная площадка. За семь лет существования она приняла около трёх тысяч бойцов — это 120 стройотрядов из разных регионов России. Пик по их численности пришёлся на 2013–2014 годы, тогда на стройке насчитывалось порядка 500 человек. Стройка для студентов — неплохая возможность заработать: в этом году заработок строителей составил от 35 до 75 тысяч рублей за полтора месяца работы. Многие ребята отмечают, что этот опыт помогает в дальнейшем трудоустройстве: строительные компании с удовольствием принимают к себе студентов со стройотрядовским опытом.

— Вашими руками создаётся новый облик города будущего. Мне очень приятно, что у нас в области никогда не прерывалось движение студотрядов. Уверен, что благоустраивать этот микрорайон, который уже, наверное, должен стать скоро полноценным административным районом, и дальше будут бойцы студотрядов, — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев, который приехал на праздничную линейку.

Во Всероссийской стройке «Академический» в этом году приняли участие девять студенческих строительных отрядов из вузов Екатеринбурга. Ожидается, что в следующем году участников будет вдвое больше. Фото: Владимир Мартьянов

Всего в студенческих отрядах области насчитывается около 1200 человек, из которых 800 — строители. В начале августа на фестивале студенческих строительных отрядов «Знаменка» врио губернатора обсудил с бойцами возможности их вклада в строительство на берегу Верх-Исетского пруда будущего ЭКСПО-парка.

Студенты выразили надежду, что им удастся потрудиться и на строительстве нового медицинского кластера, договор о запуске которого в этот же день подписали Евгений Куйвашев, председатель правления компании «Т Плюс» Денис Паслер и президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Глава региона отметил, что именно государственно-частное партнёрство, объединение регионального и федерального бюджетов, а также привлечение частных инвестиций позволит создать крупнейший в России центр научных исследований.

— Самое главное, что сегодня есть понятная дорога, куда развиваться региону, есть команда единомышленников. Ну и конечно же, нам нужно будет всем засучить рукава, чтобы эту программу реализовывать, — отметил глава региона после подписания договора.

Кстати После каждого рабочего квартала определяются лучшие отряды, которым на следующий период предоставляется возможность выбора площадки. В стройке 2017 года лучшим был признан стройотряд Лесотехнического университета «Тайга», который, к слову, в этом году отмечает 20-летний юбилей. Команда в третий раз участвует в стройке «Академического», но впервые заслужила почётное звание. — Была конкретная цель — хотели получить звание лучшего отряда Академического. Все получилось, но усилий пришлось приложить немало. У нашего отряда есть своеобразная традиция — один год остаёмся работать в области, один выезжаем на север, — рассказал «ОГ» командир лестеховцев Артём Майоров.