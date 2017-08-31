Директриса ставит детям подножки, обзывается, плюётся из трубки жёваной бумагой…

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Накануне 1 сентября самое интересное чтение — интернет-форум родителей Скипидарска.

С первого класса в школе собирают деньги на шторы. В нашем классе эти шторы висят уже в шесть слоёв! Гардины под их тяжестью падали уже не раз. Парты в два слоя, линолеум — в четыре, восемь досок! Подскажите идею для руководства школы, на что ещё можно собирать деньги!

Сдали деньги на шторы, а в классе повесили жалюзи! И это в Норильске, у нас почти весь учебный год — полярная ночь! Дальше — больше: сдали на букет классной, а купили не букет, а юбку! Когда родительский комитет перестанет делать из нас дурачков?! Они допрыгаются, я пожалуюсь в прокуратуру, и они вместо штор и жалюзи на окна получат решётки!!!

Купили сыну форму на вырост, а он за лето вырос на три размера больше, чем мы планировали. Кому нужна форма 52 размера недорого, потому что мы детей больше не планируем?

Весной у моего сына в школе возник конфликт с охранником, еле растащили! Теперь он собирается в школу и кладёт в рюкзак нож. Я решила нож потихоньку вытащить и положить пистолет, а он там уже лежит! Надо ли писать заявление в прокуратуру и на кого? Мой-то ведь всего лишь в пятом классе…

Не должны ли детям, что сидят в классе на камчатке, ставить оценки с повышающим коэффициентом?

Я это так не оставлю, обязательно напишу в прокуратуру. Мне не сложно. Я сама прокурор. У меня и муж прокурор, и наши родители прокуроры! И наши дети тоже будут прокурорами, неважно — закончат они эту школу или не закончат. Это школы не будет, а дети прокурорами будут!!!

Учительница предложила купить нашим первоклассникам парты со специальными ремнями для лучшей усидчивости. Это законно?

Уровень нашего образования упал ниже нижнего! Педагоги не подготовлены, не мотивированы, учат кое-как. Другое дело — в нашем массажном салоне: все специалистки из Таиланда, сплошь профессионалы высшего класса. И цены приемлемые. Массажный салон «Горшок лотоса» на Прохудильщиков, 27 ждёт вас!

Директриса невзлюбила наш класс, ставит детям подножки, обзывается, плюётся из трубки жёваной бумагой, подглядывает мальчикам под брюки. Что делать? Остальные учителя все нормальные, школа престижная, но вот директор портит всё впечатление…

Пять трудов в неделю, десять ОБЖ и двенадцать физкультур — это нормально для французского лицея?! Все предметы, правда, на французском — ОБЖЁ, физкультье, трудье…

Осенью сын должен пойти в пятый класс, но есть проблема — он закончил весной в другой школе седьмой класс. Директор на контакт не идёт, говорит, что он ещё в отпуске…

Всем первоклассникам сказали принести колокольчик. Любой. Я удивилась, а потом узнала, что завуч нашей школы коллекционирует колокольчики и даже лечилась от этого в дурдоме. Как выжить дуру из школы? Чему она может научить после дурдома?

У моего сына роман с химичкой, ей двадцать три, ему шестнадцать. Мы, естественно, вмешались, она сейчас в больнице, сын всё лето был у бабушки в Анадыре. Но вот первого сентября он же купит цветы и понесёт ей, и снова у них всё начнётся… Я всё лето на таблетках, отец на стакане… Прямо как у Достоевского: что делать?

Ура! Ребёнок наконец-то начал читать! Только по привычке листает не справа налево, а сверху вниз и картинки в книжке пытается пальцами увеличивать.

Обнаружила, что отцы из нашего класса завели на школьном сайте отдельный форум, где договариваются о пьянках и походах в сауну. Мамочки, надо бить тревогу! Или отца Вени Сидорова, это его идея, как оказалось!