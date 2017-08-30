Общество 30 августа 2017, 20:29

Манси без оружия не останутся

Дмитрий Овсянников и Наталия Добрынина (крайние слева) твёрдо намерены вернуться в родные места. Фото: Виктор Вахрушев

Дмитрий Овсянников и Наталия Добрынина (крайние слева) твёрдо намерены вернуться в родные места. Фото: Виктор Вахрушев

В Ивдель, где на севере городского округа живут манси, рабочая группа во главе с исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития области Татьяной Гладковой приехала не с пустыми руками. Сотрудники ведомства скинулись понемножку и закупили муки, круп, масла и конфет детям, привезли всё это в лесной посёлок Юрта Пакина, где живут 14 манси, из них трое — школьники.

Это была, конечно, приятная, но не главная часть рабочего визита. Нужно было рассмотреть ряд накопившихся проблем в медобслуживании, организации ремонта домов, снабжении дровами некоторых посёлков. А ещё манси просили привезти им пусть поношенные, но целые полушубки — они шьют из них унты, торбаса, рукавицы — оленей-то нет уже ни у кого. Привезли.

Медицина

К лесному народу этим летом выезжала бригада медиков и обследовала 26 человек. Даже стоматолог приезжал, но увы, без бормашины, а зубы некоторым надо лечить. Планировалось решить наконец проблему со справками для оформления разрешений на оружие, которые у многих охотников просрочены, и один из них, Бахтияров, даже получил условный срок. Но из-за большой воды нынешнего лета (по пути к Ушме, к примеру, надо преодолеть четыре реки) пока это сделать не удалось, вывезти охотников-манси на медкомиссию в Ивдель твёрдо запланировано на октябрь-ноябрь.

Многие манси болеют туберкулёзом. Была даже идея проверить их с помощью флюорографа на автомобиле, но у него большая потребляемая мощность, ни один из передвижных генераторов не выдержал бы. Поэтому решено было всё-таки постепенно проверить всех в Ивделе.

Сотрудники МЧС обучили двух манси оказывать первую медпомощь и тому, как вести себя в различных непредвиденных ситуациях, вроде пожара или сильного паводка.

Ремонт домов

Жилища манси давно пообветшали, да и тесновато стало в них. Но в лесу лесопилки нет, все стройматериалы — доски, цемент, утеплитель — надо как-то доставлять. Благодаря помощи спонсоров и правительства у общественной организации «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси» (г. Ивдель) появилась своя лесопилка, и в отдалённые посёлки уже вывезли четыре лесовоза «Урал» досок. Значительно пополнился и автопарк, который разместился на базе «Авиатехсервис»: появились трактор-трелёвочник, вездеходы гусеничный и «Странник» на пневмоходу, которому не страшны местные направления вместо дорог. Поначалу планировалось для ремонта домов нанять строителей, но манси сказали, что сами справятся, дайте только стройматериалы. Сейчас госинспектор заказника «Ивдельский» и исполняющий обязанности председателя уже упомянутой общественной организации Валерий Анямов собирает заявки — кому что нужно.

Дом манси

Домик Михаила Пакина снаружи... Фото: Виктор Вахрушев

рабочая группа во главе с исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития области Татьяной Гладковой

...и изнутри. Давно бы пора построить новый. Первая справа — руководитель рабочей группы Татьяна Гладкова, второй справа — Михаил Пакин. Фото: Виктор Вахрушев

А Михаил Пакин, к которому и приезжала рабочая группа, вообще замахнулся на новый дом, и если получит стройматериалы, пообещал пригласить гостей в следующем году на новоселье.

Дрова

Как ни парадоксально, лесному народу не хватает дров. Во-первых, никто из них не валит лес и не охотится там, где живёт. Если и есть где подходящий сухостой, то на себе чураки не потащишь, а техника есть не у всех. А готовить еду надо каждый день. Да, есть электрогенераторы, но топливо к ним доставить не так-то просто. Неподалёку от Ушмы, к примеру, есть горелый лес, но как его доставить в посёлок? Теперь, когда появился трактор-трелёвочник, эту проблему можно будет решить.

Образование

В этом году в школу-интернат в посёлок Полуночное уедут 15 детей. Учебный год у них начнётся с 1 октября, после того, как закончится сбор дикоросов.

— Организовать учебный процесс для школьников-манси всегда было проблемой, особенно когда интернат перевели в Серов, — рассказала «ОГ» член рабочей группы, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — В Полуночном, который находится на пути в Ивдель, хоть изредка родители могли попроведать детей. Особенно беспокоились, конечно, за тех, кто учился в начальных классах. Одно время манси даже просили хотя бы в Ушме открыть начальную школу, благо и учитель был тогда из своих, и как раз для начальных классов. Но случилась беда — он утонул, и вопрос со школой так и не решился. Сейчас интернат вернулся в Полуночное. Здесь у ребят пятиразовое питание, раз в месяц на две недели приезжает педагог из ХМАО, учит родному мансийскому языку…

Назад, на родину

Вот уже второй раз с рабочей группой в родные места выезжают манси Дмитрий Овсянников и Наталья Добрынина из Екатеринбурга. Оба имеют твёрдое намерение вернуться в родные места, возродить Юрту Курикова, жить здесь и открыть своё дело. Им уже выделили землю, лес на строительство. Намерены заниматься лесозаготовками в небольших объёмах, для себя и других манси, возродить народные промыслы, добывать глину обычную и огнеупорную тоже в небольших количествах. Ещё один интересный замысел: поскольку Дмитрий инженер связи, можно попытаться заинтересовать кого-нибудь из операторов сотовой связи установить радиорелейную связь с посёлком Полуночный, поставить несколько вышек — и появится мобильная связь в посёлках Вижай, Бурмантово, Хорпия, на перевале Дятлова, куда поток туристов растёт из года в год. Кстати, к Дмитрию и Наталье намерен присоединиться её брат, который живёт в Сочи (!).

Похоже, жизнь у наших манси налаживается.

  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017 под заголовком «Манси возвращаются в родные леса»
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Областная газета Свердловской области

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